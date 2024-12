Schmidt Ádám: a sport folyamatosan megújul, és ha erre nem reagálunk, lemaradunk

Harmadik alkalommal rendezték meg a hazai és a nemzetközi sportvezetők, sportban dolgozók és a sport iránt érdeklődők számára a Sport Forum Hungary elnevezésű kétnapos konferenciát. A szervezők 13 irányelv alapján készültek előadásokkal és kerekasztal-beszélgetésekkel. Az idei rendezvényen a nemzetközi sport-együttműködések, a globális kapcsolatok és trendek teljes körű elemzésével mélyrehatóan vizsgálták meg a régió sportéletét és sportgazdaságát meghatározó kulcskérdéseket.

Schmidt Ádám az InfoRádióban elmondta: nagyon büszke arra, hogy a sportállamtitkárság az indulása óta támogatja a Sport Forum Hungaryt. Mint fogalmazott, az államtitkárság nagyon fontos kezdeményezésnek tartja a rendezvényt, és évről évre szorosan együttműködik, valamint egyeztet a szervezőkkel a program kialakításáról, az előadókról, a kerekasztal-beszélgetések résztvevőiről, hogy a leghozzáértőbb és legnevesebb szakemberek érkezzenek a konferenciára a sportinnováció területéről.

Úgy véli, az idei kétnapos esemény hazai és nemzetközi előadásai, eszmecseréi is a magyar sport fejlődését segítették. Kiemelte, hogy nem csak az állam feladata a sport támogatása, ezért örömtelinek nevezte, hogy különböző sportszergyártók, startup és sporttudományos cégek is megjelentek a konferencián. Az államtitkár szerint a Sport Forum Hungary egy kiváló fórum arra, hogy még több piaci szereplő megmutassa magát, és így

lehetőséget kapnak a kapcsolatteremtésre, illetve arra, hogy szponzorként, támogatóként szolgálhassák a jövőben a magyar sport érdekeit.

Hozzátette: ez összhangban van a sportállamtitkárság elképzeléseivel, amelyek révén továbbra is a nemzetközi világelitben tartanák a magyar sportot. Schmidt Ádám arról is beszélt, hogy csak akkor lehet még feljebb jutni és fejlődni, ha folyamatosan monitoringozzák, mi történik a világ egyéb pontjain, illetve ha összehangolják a hazai sportrendszerben felhalmozott tudást annak érdekében, hogy később a mindennapok edzésmunkájában hasznosulhasson.

Az államtitkár közölte: a párizsi olimpiát követően kiértékelték az olimpiai sportágak vezetőivel az elmúlt négy év eredményeit, majd személyes értékeléssel zárultak a konzultációk. A sportállamtitkárság ezután „házon belül” levonta a megfelelő és szükséges következtetéseket, és ez alapján alakítják ki 2025. január 1-jétől a stratégiai felosztást, a támogatói programokat, illetve azokon belül a szövetségek és az egyesületek elhelyezkedését. Hamarosan a részletek is nyilvánosságra kerülnek, a kiértékelések és a megfogalmazott célok is transzparensek lesznek.

Schmidt Ádám megfogalmazása szerint reagálni kell mindarra, ami a mai világban változik, hiszen a technika folyamatos fejlődése és a mesterséges intelligencia térnyerése a sportban is nagy változásokat generál.

„A sport szinte minden területen megújul, és ha erre nem tudunk érdemben reagálni, akkor lemaradunk”

– fogalmazott a sportért felelős államtitkár.

Úgy érzi, a hazai szövetségek partnerek a változtatásokban, ezért hamarosan új javaslatokkal fognak előállni ezen a területen is. Mint mondta, a cél az, hogy a magyar sport megtartsa előkelő helyét a világ legjobb sportnemzetei között, de reméli, hogy 2028-ig még előrébb lehet majd lépni. Erre a folyamatra közös munkaként tekint, amelyben számít a magyar sport valamennyi szereplőjére, így például a köztestületekre, a szövetségi vezetőkre és az egyesületi vezetőkre is, továbbá jelezte azt is, hogy a sportállamtitkárság napi szintű kapcsolatot szeretne kialakítani az edzőkkel, valamint a sportolókkal is, hogy „ne érjen minket meglepetés, és mindenre időben tudjunk reagálni”.

Schmidt Ádám elmondta: a következő években ugyancsak fontos kérdés lesz, hogy a sporttudományt hogyan tudják megjeleníteni a mindennapos munkában. Ennek részét képezi a sportegészségügy is, ami nélkül az államtitkár szerint ma már nincsen magas szintű, profi sport. „A következő év elejétől megpróbáljuk úgy felvázolni ezeket a részterületeket egy keretrendszerben, hogy a szinergiák összhangban legyenek egymással” – tette hozzá a sportért felelős államtitkár.