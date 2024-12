Kemény Dénes az új szabályokról: a magyaroknak kedvez is meg nem is

2025-ben számos vízilabdaszabály megváltozik. Mint Kemény Dénes egykori háromszoros olimpiai bajnok vízilabda-kapitány, a sportági szövetség korábbi elnöke az InfoRádióban elmondta, a leglényegesebb változás a férfiak esetében az öt méterrel rövidebb pálya, ami meg fogja emelni a támadások számát, ennél fogva a gólok számát is, sőt.

"Sajnos, amit én látok, és ezt nem gondolom pozitívnak, meg fogja emelni a súlyos hibák, kiállítások, büntetők számát is, mert ha több akció lesz, akkor abból is több lesz. Már most is a fontos mérkőzéseken 25-30 közötti súlyos hibát fújnak a játékvezetők" – hangsúlyozta. Az új rendszerben számításai szerint "a mérkőzések idejének több mint a fele emberelőnyben zajlik majd, ami nem a játék legszórakoztatóbb, legszebb része, de hát ilyen lett a vízilabda, tudomásul kell venni".

Kemény Dénes úgy véli, hogy több gól és támadás lesz, de ha "variánsabb" játékot, gyors ellentámadásokat, centerjátékot és többféle gólt szeretnénk látni, lehet, hogy csalódni fogunk a változásokban. Kint volt az új szabályok szerint játszott Vasas–Honvéd mérkőzésen a minap, amelyen összesen két gólt lőttek közelről, azokat is emberelőnyből, amikor sikerült egy-egy kapufánál ólálkodó játékost megjátszani, azon kívül minden gólt a két csapat külső körös játékosai lőttek.

"Kicsit kezd a kézilabdára hasonlítani a játék, korábban ez a vízilabdában nem így volt. Attól tartok, hogy azt az irányt kell megtalálni, ami a közönséget visszahozza, az pedig a szórakoztató játék, és nem pedig a sematikus. Igazából ki fog derülni, mi lesz, most minden feltételezés" – helyezkedett várakozó álláspontra.

Rámutatott,

a szövetségi kapitányok jó része tesztidőszakot szeretett volna,

hogy ezt próbálják ki, hogy ténylegesen jó-e vagy sem, végül is emellett döntött a szakmai bizottság javaslatától eltérően a FINA, a nemzetközi szövetség elnöksége, így azonnali hatállyal bevezették a változásokat.

A további újítás, hogy az edző kérhet challenge-et, de ez szerinte döntő változást nem hoz, mert korábban is, ha nagyon heves volt a tiltakozás a kispad felől, akkor a játékvezetők visszanézték az esetet.

Fontos változás, hogy csökken a támadóidő, ami gyorsítja a játékot, emiatt Kemény Dénes szerint ugyancsak több gól várható. "Azt pedig majd meglátjuk, hogy túlélik-e a csapatok a kiállítások számát, nem fognak-e elfogyni idő előtt a sok kiállítástól" – mondta a volt kapitány, de hozzátette, ebben segíthet, hogy a nemzetközi eseményeken 14 játékos lesz nevezhető, 12 mezőnyjátékos és 2 kapus.

Az újdonságok Kemény Dénes szerinte a magyaroknak kedveznek is meg nem is.

"Mi valahol középen vagyunk a világ vízilabdázásában abban, hogy felvesszük a versenyt a fizikailag erős, gyors, jól lövő csapatokkal, de felvesszük a versenyt a latin csapatokkal is, amelyeket alapvetően játékosabb, alacsonyabb, vékonyabb típusú vízilabdázók alkotnak. Mi mindenkivel tudunk jó mérkőzést játszani, nekünk mindenféle ilyen tudásunk megvan. Én nem hiszem, hogy a magyar vízilabdának ez rosszat tesz. Összességében azt gondolom, hogy a fizikailag jól felkészített, erős csapatoknak azért fog kedvezni, mert a rövidebb pályával kevésbé lesz jelentősége a gyors ellentámadásoknak, nagyon nehéz két-három másodperc alatt úgy feljuttatni a társakhoz a labdát, hogy egy három a kettő elleni szituációt gyorsan meg tudjanak játszani. Ennélfogva inkább a kapu előtti statikus, fizikai játék és a nagy lövések fognak dominálni, ami egyébként már azért a párizsi olimpián is látszott. Ez most abban az irányban megy tovább" – értékelt a szakember.

Nyilvánvaló előny, hogy kisebb medencéje több nemzetnek van, külön engedéllyel pedig már játszható mérkőzés 25 méteres medencében is, ez pedig az új uszodák révén egyértelműen a vízilabda elterjedését segíti Kemény Dénes szerint.

A volt szövetségi elnök furcsának találja, hogy a szabályváltozásokról a FINA elnöksége, amelyben többségében nem vízilabda-szakemberek ülnek, a pólós szakbizottság javaslatával ellentétesen döntött. "Nekem nem kötötték az orromra, de nagyon érdekes volt, és nyomós oka kellett hogy legyen, hogy ezt a döntést meghozták" – mondta.