Egy orvosi jelentés miatt ismét fellángolt az Imane Helif körüli vita

A kiszivárgott jelentésben foglalt vizsgálatokat egy párizsi és egy algíri kórházban végezték el, állítja az AS, amely egy francia újságíróra hivatkozva vette elő újra az Imane Helif-témát - írja az Index.

"Egy génmutáció miatt nem alakul ki a férfi nemi hormon biológiailag aktív alakja, így nőies külső nemi szervek jönnek létre, de a pubertás során jelentős mértékű férfiasodás várható" - írja az 5-alfa reduktáz nevű rendellenességről az egeszsegvonal.gov.hu.

Az Eurosport szerint ezt a rendellenességet kisbabáknál gyakran nem érzékelik, és lányként határozzák meg őket az elváltozott külső nemi szervek jelenléte miatt. Mint írják, a jelentésben az is szerepel, hogy

Imane Helif állítólag átesett egy MRI-vizsgálaton, amely megállapította, hogy a bokszolónak nincs méhe, viszont vannak belső heréi a hasüregében, és van mikropénisze is.

Egy kromoszómavizsgálat pedig állítólag bizonyította, hogy XY kromoszómái vannak, és arról is írtak, hogy a tesztoszteronszintje megegyezik a férfiakéval. A jelentés azt is megjegyzi, lehetséges, hogy Imane Helif szülei vérrokonok.

A legendás teniszező, Martina Navratilova a közösségi oldalán már reagált is a kiszivárgott orvosi jelentésre - írja a lap. Ő egyike volt azoknak, akik keményen bírálták a NOB-ot, amiért engedte indulni Helifet az olimpián:

"És most itt tartunk, Imane vajon még mindig perli J. K. Rowlingot? Sok szerencsét a jogi hercehurcához. Lehet, hogy Imanét nőként nevelték, de biológiai értelemben férfi, és nem lett volna szabad megengedni neki, hogy ringbe lépjen az olimpián" - írta a teniszező X-en közzétett posztjában.

