Madaras Norbert: néhány héten belül kiderül, lesznek-e új vízilabda-kapitányok

A játékosként kétszeres olimpiai bajnok pólós az InfoRádióban elmondta, az előző fél elnöki ciklusában szakmailag voltak sikeres periódusok, mint a férfiak világbajnoki címe vagy a nők vb-döntője, de a párizsi olimpia negyedik, illetve ötödik helye. miatt van benne hiányérzet is. Amit fontosnak tart, hgy a szövetség anyagi helyzete stabil lett, és a gazdálkodás átláthatóbb és takarékosabb lett. További forrásokat próbálnak bevonni, például a most épülő vízilabdás egészségközpont finanszírozására.

Ellenjelölt nélkül, egyhangú támogatással választották meg Madaras Norbertet elnöknek, és ez szerinte egyfajta elismerése az eddig munkájának. "Mindent megtettem, minden tudásommal és lelkiismeretesen dolgoztam, úgyhogy olyan nagyon nem is számítottam arra, hogy elégedetlenek lennének velem" – tette hozzá.

Egy 2032-ig tartó sportágfejlesztési koncepciót is felvázolt a szövetség új elnöke, elsősorban a minőségi képzésre helyezné a hangsúlyt, mert úgy véli, "a minőség növeléséhez feltétlenül több vízilabdázóra nincs szükségünk", ezért inkább a szakmának, az edzőknek, a szakembereknek a továbbképzése, fejlesztése a fontos feladat. Madaras Norbert úgy látja, siker vagy kudarc ma már nüanszokon múlik, és a szövetség feladata az, hogy amikor ezek a nüanszok döntenek, akkor a magyarok javára dőljenek el a mérkőzések.

Fontosnak tartja, hogy a rendkívül sikeres utánpótlásból, amely az elmúlt két évben minden világversenyen a legjobb négy közé jutott, a tehetséges játékosokat tovább segítse abban, hogy a felnőttek között i a világ legjobbjai közé kerüljenek. "Az alapok jók, de nagyon nagy a felelősségünk, talán nagyobb, mint valaha, hiszen tele vagyunk tehetséges játékosokkal, de ez nem jelenti azt, hogy négy év múlva az olimpián ezek a játékosok önmagukban garanciát jelentenek a sikerre, tovább kell fejlődniük, és jobbnak lenniük, mint most" – jelentette ki az MVLSZ elnöke.

Jelenleg csaknem kilencezren vízilabdáznak Magyarországon, a következő feladat, hogy tovább népszerűsítsék a sportágat, mert a válogatott mérkőzéseire sokan kíváncsiak, de a hétköznapi bajnokik nem. Ezért most bekamerázzák a nagyobb uszodákat, akár több mint tízet, és alkalmassá teszik arra, hogy a meccseket saját videóplatformon lehessen közvetíteni. "Lehet, hogy helyszíni nézőket fog elvonni valamelyest, de egy kattintással több száz mérkőzés lesz látható évente" – mondta az elnök.

Madaras Norbert arról is beszélt, hogy október 22-én az elnökség mandátumával együtt lejár a felnőtt szövetségi kapitányok szerződése is, és a jövőjükről majd a most felálló új sportági vezetés dönthet. A távozó elnökség már két ülésen is elemezte a helyzetet, a szövetségi kapitányok már megtették az olimpiai beszámolójukat, amelyeket az elnökség elfogadott.

"Megkaptuk a meghatalmazást a közgyűléstől, így nyugodt szívvel dönthetünk majd. Én azt gondolom, hogy néhány héten belül lesz szövetségi kapitány" – mondta az elnök, de arról nem akart nyilatkozni, hogy Varga Zsolt, illetve a nőket irányító Mihók Attila és Cseh Sándor maradhat-e a posztján. "Ezt az elnökség dönti el, nem én egy személyben, megelőzi egy szakmai vita, egy elemzés, amit már elkezdtünk, és aztán meglátjuk, hogy ők maradnak-e, vagy új szövetségi kapitányaink lesznek" – tette hozzá.

Az első számú célként a Los Angeles-i olimpiára a két csapat biztos kvalifikációját nevezte meg, de ennél nagyobb elvárásai is vannak a régi-új elnöknek. "Legyen mindkét szakágban olyan ütős csapatunk, amelyik akár a végső győzelemre is esélyes, de mindenképpen a dobogóra. Vízilabdában tudjuk, hogy magasan van a léc. Most is több volt benne a negyedik-ötödik helynél, jobbat, szebbet vártunk, én most is azt gondolom, hogy előre kell lépnünk a következő négy évben" – mondta Madaras Norbert.