Schmidt Gábor: nagyon kiélezett küzdelemben kell megőriznie helyét a magyar kajak-kenunak

Újabb négy évre Schmidt Gábort választotta elnöknek a Magyar Kajak-Kenu Szövetség. A sportvezető már harmadik alkalommal kapott bizalmat a tagságtól, amit nagy megtiszteltetésnek tart, hogy a magyar sport egyik legeredményesebb sportágát vezetheti, amely az elmúlt harminc évben a legtöbb érmet nyerte.

Az InfoRádióban azonban arról is beszélt, hogy ezt az örökséget továbbvinni egyben óriási felelősség is. A folyamatos sikerek érdekében olyan csapatot épített fel, amelyben a sportágban felnőtt, tapasztalt szakemberek töltik be a kulcspozíciókat, akik végigjárták a szakmai ranglétrát. Magát is ide sorolja, hiszen hosszú évekig dolgozott főtitkáraként Baráth Etele mellett. "Amikor ő leköszönt az elnöki posztról, engem ajánlott a közgyűlésnek, és akkor is azt mondtam, hogy próbálok felnőni ahhoz a fantasztikus munkához, amit ő végzett, és talán egy picit a nyomdokaiba lépni" – mondta Schmidt Gábor, aki a szövetségi feladatai mellett a sportigazgatási és fejlesztési ügyekért felelős helyettes államtitkáraként is a magyar sportért dolgozik.

"Mindig fontosnak tartottam, hogy a hivatali szervezetben, de az elnökségben is olyan kollégák legyenek, akik ott vannak a sportág mindennapjaiban, egyesületi vezetőként, volt versenyzőként, olyan szakemberekként, akik tényleg látják a sportág mindennapjait, és képviselni is tudják az elnökségben, a bizottságokban azt, hogy mi történik a sportágban" – mondta az elnök.

A Los Angeles-i olimpiáig tartó elnöki ciklusában célként legalább egy ötkarikás aranyérem megszerzését jelölte meg, valamint azt, hogy minél több gyerek érkezzen a sportágba. Ezenkívül fontosnak tartja, hogy az edzői munkába integrálják azokat a szakterületeket, amelyek ma már elengedhetetlenek az élsportolói felkészítésben, mert ezekkel lehet még azokat a hiányzó tizedeket vagy századokat lefaragni, ami ahhoz kell, hogy a dobogó tetejére állhasson egy versenyző. "Óriási verseny lesz, egyre több ország van a kajak-kenuban is, amely képes arra, hogy döntős helyezéseket, érmeket szerezzen. Ebben a nagyon kiélezett küzdelemben kell helytállni" – tette hozzá.

Schmidt Gábor arról is beszélt, hogy a sportág új szellemi központja lesz a sukorói Kovács Katalin Nemzeti Kajak-kenu Akadémia, ahol nemcsak új pálya segíti majd a felkészülést, hanem lesz teljesítménydiagnosztikai labor és áramlásos medence, sőt magaslati szobákat is kialakítottak, ahol úgy tudnak készülni a versenyzők, minta magaslaton élnének. "Ezek olyan új lehetőséget adnak, amely meg fogja mozgatni a sportágat. Ez egy új katalizátor lesz, és minden ilyen új inger segít abban, hogy egyet előre lépjünk" – mondta a Magyar Kajak-kenu Szövetség újraválasztott elnöke.