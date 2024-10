Megható pillanat: Cristiano Ronaldo nem a megszokott módon ünnepelte újabb gólját – videó

Cristiano Ronaldo csapata, a szaúdi al-Nasszr otthon 2–1-re legyőzte a katari al-Rajjant az ázsiai Bajnokok Ligája hétfői játéknapján. A hazaiak góljait Sadio Mané és Cristiano Ronaldo szerezték. Az ötszörös aranylabdás portugál futballista Abdulrahman Ghareeb passzát követően állítgatás nélkül ballal a hosszú felső sarokba bombázta a labdát.

A Real Madrid, a Manchester United és a Juventus korábbi játékosa pályafutása 904. gólját nem a tőle megszokott módon ünnepelte, hanem kifutott a szögletzászlóhoz, majd két karját az ég felé emelte. Cristiano Ronaldo édesapja emlékének szentelte gólját, aki hétfőn lett volna 71 éves – írja a sport365.hu.

This angle of Cristiano Ronaldo's goal is INSANE! Just look at how the ball spins! ?pic.twitter.com/vQRdHk4NVO