Nagy a baj Barcelonánál – új kapust kell keresni, magyar játékos is a képben

Marc-André Ter Stegenre az elsődleges vélemények szerint legalább nyolc hónapos kihagyás vár, miután a német kapus a Villarreal ellen 5-1-re megnyert bajnoki első félidejében rosszul ért talajt. Azonnal lehetett látni, hogy nagy a baj, végül hordágyon kellett lehozni a pályáról.

Azonnal egy valenciai kórházba vitték kivizsgálásra a nagy fájdalmakkal küzdő futballistát. A Mundo Deportivo tudósítása szerint nem sokkal később tolószékbe hagyhatta el a Vithas Castellónt, és egy mikrobusszal azonnal Barcelonába szállították.

Hivatalos közlemény még nem jelent meg a sérüléséről, de spanyol szakértők szerint elszakadt az elülső keresztszalagja, és ez olyan súlyos sérülés, amivel biztosan nem térhet vissza ebben az idényben. Ráadásul ugyanaz a térde sérült meg, amelyet már kétszer kellett műteni, legutóbb 2021-ben.

??‍?DERNIÈRE MINUTE :



Après avoir passé des examens, Marc Ter Stegen vient de quitter l’hôpital de Castellón en chaise roulante… pic.twitter.com/Xpv3bMnpDi — ??? (@BarcaFRNews) September 22, 2024

A kapusokat ritkán éri ez a sérülés, de nem példa nélküli: Gulácsi Péter is több mint egy év kihagyás után térhetett vissza az RB Leipzig kapujába, de szintén csaknem egy teljes szezont kellett kihagynia tavaly Thibaut Courtois-nak, a rivális Real Madrid belga kapusának. Utóbbi a közösségi oldalán már írt is Ter Stegennek: "Sajnálom a sérülésed, fájt látni, hogy így kellett elhagynod a pályát. Remélem, hamarosan felépülsz, és újra a kapuban láthatunk" – írta a kollégájának, ahogy a német honfitárs, a Real Madridból a nyáron visszavonult Toni Kroos is azt üzente, "gyógyulj meg hamar".

Siento la lesión @mterstegen1 , me dolió mucho verte salir así del campo. Espero que puedas recuperarte pronto y volvamos a verte en la portería. pic.twitter.com/4u72LkjnnH — Thibaut Courtois (@thibautcourtois) September 22, 2024

Barcelonában most az a kérdés, hogy pótolják-e a német kapust a keretben, mert a liga szabályai súlyos sérülés esetén lehetőséget adnak a rendkívüli igazolásra, de csak a jelenleg klub nélküli játékosok között válogathatnak. A katalán lapok már sorra is vették, hogy kik jöhetnek szóba, így a korábban a Real Madriddal Bajnokok Ligáját is nyerő, 37 éves Keylor Navas, az exbarcás Jordi Masip, a Liverpoolban kétes hírnevet szerző Loris Karius neve is ott a listákon, de még az is felvetődött, hogy a Juventusból a nyáron visszavonult lengyel Wojciech Szczesnyt reaktiválnák.

Persze az is megoldás lehet, hogy a saját nevelésű Inaki Pena lesz az első számú kapus, évek óta vár a sorára, csakhogy tavaly, amikor egy hátsérülés miatt hiányzott Ter Stegen, nem teljesített jól: 17 mérkőzésen 32 gólt kapott, míg a német 37 mérkőzésen csak 36-ot. Ha végül mégis 25 éves Pena állhat a lécek közé a folytatásban – és nincs megállás, szerda este már a Getafét fogadja a a bajnokságot százszázalékos teljesítménnnyel vezető, de lassan a fél kezdőcsapatát elveszítő Barca –, akkor az utánpótlásból kell feltölteni a kispadot is. (Ez nem lenne meglepő a klubnál, hiszen Gavi, Frenkie De Jong, Ronald Araujo, Andreas Christensen, Dani Olmo vagy Marc Bernal sérülése után után is az akadémián, a La Masián talált helyettest Hansi Flick vezetőedző.)

Ha ez lenne a megoldás, akkor váratlan lehetőséghez juthatna a Barcelona magyar kapusa, Yaakobishvili Áron (a bátyja, Antal tavaly már bemutatkozott a Girona védelmében). Pena mögött ugyanis csak a 20 éves Ander Astralaga maradna csereként (a nyári, amerikai túrán a Manchester City elleni tizenegyespárbaj hőse volt, tehát már játszott ő is az első csapatban), mögötte pedig a 18 éves Diego Kochen jöhetne még szóba, csakhogy ő most még hetekig nem bevethető sérülés miatt, utána pedig az a szintén 18 éves Yakobishvili következne, aki 2018-ban került a Barcelona akadémiájára, és azóta többször is részt vehetett az első csapat edzésein, de ilyen közel még nem került ahhoz, hogy hivatalos mérkőzésen is a keretbe kerüljön.