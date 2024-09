Hoppá! - Találtak valami turpisságot a McLaren hátsó szárnyán

Miközben az FIA tovább gyűjti az adatokat az első szárnyak menet közbeni viselkedéséről és esetleges rugalmasságáról, a McLarennél a figyelem középpontjába került egy trükkös hátsó szárny - olvasható az M4Sport.hu cikkében.

Még a tavaszi félévben fordult a Red Bull és a Ferrari a FIA-hoz, hogy egyesek rugalmas első szárnyakkal versenyeznek; a McLaren és a Mercedes látványosan gyorsul - gyors és lassú kanyarokban is -, ezért feléjük fordult a gyanú.

A FIA vizsgálni is kezdte az első szárnyakat kamera és viszonyítási pontok segítségével, ám közben kiderült, a hátsó szárnyakon is volna mit nézni; Oscar Piastri (McLaren) hátrafelé néző fedélzeti kameráján jól látható volt az Azeri Nagydíjon, hogy a hátsó légterelője nagy terhelésnél és tempónál nemcsak hátrabukik egy kicsit, de annak felső féklapja oldalt kicsit fel is hajlik a főlaphoz viszonyítva. Az így deformálódó lappal megnyílik egy rés a szárnylap két oldalán, vagyis keletkezik egy "mini DRS", növelve az autó végsebességét.

?McLaren has a "Mini-DRS", which acts on top of the "Flexy wing"

-Wing flex: McL > Ferrari >> RedBull

-McL has a never-seen-before lift of the upper plane leading edge: it's as if the DRS opens partially at high speed, providing a further advantage



