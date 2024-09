Sinner immár kétszeres Grand Slam-bajnok

Az olaszok nemrég doppingügybe keveredett, majd pénzbírsággal sújtott kiválósága remek előjelekkel készülhetett a fináléra, mivel az idén 34/2-es mérleggel büszkélkedhetett kemény pályán, és négy tornán diadalmaskodott. Ezek között ott volt a januári Australian Open is, illetve legutóbb a cincinnati bajnoki cím, melynek köszönhetően immár tízmeccses veretlenségi sorozatnál tartott.

A 12. helyen kiemelt Fritz ugyanakkor első GS-döntőjét vívta, és Andy Roddick 2009-es wimbledoni menetelése óta az első amerikaiként szerepelt Grand Slam-verseny fináléjában. Az Egyesült Államok legutóbbi férfi GS-győztese szintén Roddick volt 2003-ban, amikor megnyerte a US Opent - azóta 82 GS-viadal zajlott le amerikai diadal nélkül.

Ami az egymás elleni mérlegüket illeti, 1/1-re álltak. Mindkétszer Indian Wellsben csaptak össze, 2021-ben a kaliforniai, míg tavaly a déltiroli teniszező bizonyult jobbnak. Annyi pedig már az első labdamenet előtt biztos volt, hogy új név kerül a US Open trófeájára.

Miami ✅

Cincinnati ✅

US Open ✅



Jannik Sinner captures three hard court titles in New York this season! pic.twitter.com/e5op49zfCI