Lecserélte a játékost, az apja megdobta egy esernyővel

A svájci FC Zürich vezetőedzője, Ricardo Moniz feljelentést tesz, miután vasárnap egy esernyővel dobta meg az egyik játékos édesapja. A korábban két magyar klubnál is dolgozó szakember elmondta, a fiatal labdarúgónak nincs visszaút a csapatba.

Hétfőn beszámoltunk róla, hogy a vasárnapi Zug–Zürich Svájci Kupa-mérkőzésen egy esernyővel dobták meg Ricardo Monizt, az FTC és a ZTE korábbi vezetőedzőjét, aki jelenleg a Zürichet irányítja - írja a sportal.blikk.hu.

A holland szakember a 62. percben pályára küldte a 19 éves Labinot Bajramit, akit a 80. percben le is cserélt. Ekkor telt be a pohár a játékos édesapjánál, aki Moniz közelébe férkőzött, és a lelátóról egy esernyővel megdobta.

„Ennek már semmi köze a futballhoz. Imádom ezt a sportot, és minden nap hálás vagyok, hogy a futballban dolgozhatok. Azonban ez már aggasztó, sajnos teljesen rossz irányba halad a labdarúgás” – mondta Moniz a Salzbuger Nachrichtennek.

„Elmegyek a rendőrségre, és feljelentést teszek. Egy ilyen támadás után nincs más választásom” – folytatta a 60 éves tréner.

Bajrami kapcsán elmondta, hogy tehetséges játékos, de „nincs visszaút számára.”

What a scene in the Swiss Cup today ?



➡️ 62’ Talented FCZ striker Labinot Bajrami (19) gets subbed on vs Zug 94



⬅️ 80’ Bajrami gets taken off again — without a visible reason



? Too much for Bajrami’s father: He goes on to THROW AN UMBRELLA at FCZ coach Moniz pic.twitter.com/cvGi4DFUsm