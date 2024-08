Faragó Tamás a pólóelődöntő előtt: "a nehezén már túl vagyunk"

Faragó Tamás olimpiai, világ- és Európa-bajnok vízilabdázó, a Nemzet Sportolója a Horvátország elleni olimpiai férfi vízilabda-elődöntő (péntek este fél 8) előtt nyilatkozott az InfoRádióban.

"Végre itt vagyunk" - mondta nyitásként. "Azt gondolom, hogy a legnehezebben már túl vagyunk. A magyar férfi vízilabda-válogatottnak a legnagyobb kihívás mindig a negyeddöntő volt, és a negyeddöntőt miután abszolválta, a kitűzött célnak a minimumát elérte, gondolom, hogy a fiúk felszabadultan és profi módon tudnak majd játszani" - részletezte.

Szerinte így már szinte kötelező is a csúcsteljesítmény az egyes játékosoktól is.

"Újra és újra megismétlem: nem elég a jó csapatteljesítmény, mindenképpen a győzelem érdekében két-három kiemelkedő egyéniségre is szükség van" - folytatta.

Vogel Soma kapus szerepére kitérve elmondta, nagyon magas szint az, ha már félnek egy kapustól; amikor az olaszok elleni ötméterespárbajra odaállt, "egy felszabadult, mosolygós kapust láttunk, és igazából egy remegő orrú, állú olasz játékost", ami azt jelenti, hogy tisztelik, becsülik, ami visszahat a teljesítményére is.

Bízik ugyanakkor abban, hogy olyanok is rendkívüli teljesítménnyel rukkolnak majd ki, akik eddig nem, neveket nem vállal mondani, de két emberre, akik villognak, szükség lesz még.

Az olaszok elleni meccs megmutatta továbbá, hogy függetleníteni kell magukat a játékosoknak a játékvezetéstől.

"Kifejezetten azt szeretnénk, hogy a sportág egyre népszerűbb legyen, egyre érthetőbb legyen. Gyakorlatilag egy olyan helyzetet teremtettünk, hogy amíg sem a nézők, sem a játékosok nem tudták, hogy most mi van, hogy folytatódik, ami szerintem kellemetlen volt, de különben én azt hiszem, hogy a játékvezető vita mindig is létezett a vízilabdasportban. Úgy tanultuk, és úgy magyarázták a klasszikus edzők is, hogy nemcsak az ellenfél ellen, hanem a játékvezetők ellen is meg kell tanulni vízilabdázni" - vont mérleget.

A horvátok elleni elődöntőben szerinte továbbá a center teljesítményére is szükség lesz már, illetve a center elleni védekezésre, súlyban hihetetlen erővel rendelkeznek, és a lövőkészségük is kiváló, nem hiába nyert egy világbajnokságot is; a mi fegyvertényünk az lehet, hogy már nincs súly a csapaton.

Biztató szerinte, hogy folyamatosan javul a csapat formája.

"Látszik, hogy a kezdeti nehézségeken átlépve a magyar válogatott egyre jobban játszik. És hát mindig a második héten kezdődik az olimpia, és a formaidőzítésnek is akkor kell a csúcson lenni. Úgy tűnik, hogy a srácok rendben vannak, a stáb rendben van, és reményteljesen várjuk az esti mérkőzést" - mondta még.