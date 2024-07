Több mint ötven országban százmilliók láthatják a Fradi mai edzőmeccsét

A Ferencváros labdarúgócsapata ma délután négy órától az Európa Konferencia-liga tavalyi győztesével, az angol West Ham Uniteddel játszik felkészülési mérkőzést Kitzbühelben. A találkozó Magyarországon és Nagy-Britanniában nem kerül képernyőre, világszerte azonban több mint ötven országban közvetítik – írja az ulloi129.hu.

A mérkőzést 300 forintért élőképes közvetítésen keresztül lehet követni a meccsjegy.fradi.hu oldalon, ahol később is visszanézhető az összecsapás.

A portál hozzáteszi: a meccset műsorra tűző 56 ország összlakossága két és fél milliárd fő, ami a Föld népességének harminc százaléka. Mint megjegyzik,

Európában a Balkánon és Skandináviában lehet követni a meccset, ahogy az Egyesült Államokban, Kanadában és számos dél-amerikai országban is. Közvetítik még Afrikában (Tanzániától Zambiáig), Ázsiában (például Örményországban, Szingapúrban, Malajziában, Bruneiben), valamint Óceániában is.

The Hammers of #WestHamUnited clash with the Champions League underdog #Ferencváros in this exciting club-friendly match! What are your predictions?



Tune in to World Football ch. 245/254 tomorrow at 5:00 pm to watch the match LIVE!#StarTimesSports pic.twitter.com/lMw5k04nHy