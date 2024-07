Kemény Dénes az Eb-döntőről: csak az eredmény számít, a mutatott teljesítmény másodlagos

Végéhez közeledik a labdarúgó Európa-bajnokság Németországban, már csak a vasárnapi döntő van hátra, Spanyolország és Anglia lép pályára Berlinben 21 órakor. Nem egyforma úton, nem egyforma teljesítménnyel jutottak el ezek a csapatok a fináléig, de Kemény Dénes, a magyar férfi vízilabda-válogatott korábbi szövetségi kapitánya szerint ez a csapatjátékok sajátja: csak az eredmény számít, a mutatott teljesítmény másodlagos.

"Egyéni sportban ez sokkal ritkább. Nyilván előfordulhat, hogy úszásban valaki az előfutamokban lazsál, továbbjut a középfutamba, ott is csak arra figyel, hogy bekerüljön a nyolcas döntőbe, ott pedig nagy esélyesként simán nyeri" – mondta a korábbi sikerkapitány, és a tapasztalatai szerint a csapatoknál két út létezik: vagy végig jól játszva lehet megnyerni egy nagy világversenyt, vagy – és ez a gyakoribb – a küszködő csapatok valahogy a végére megtanulják, hogy közepes vagy gyenge játékkal is győzzenek.

Érdekes a két döntős esetében, hogy az angolok kapitánya, Gareth Southgate rengeteg bírálatot kapott az elmúlt hetekben, miközben a másik oldalon a spanyolok eddig viszonylag kevésbé ismert szakvezetője, Luis de la Fuente csupa dicsérettel szembesülhetett. Kemény Dénes szerint ezt a két útvonalat jelzik az edzők is.

"A spanyol csapat ereje teljében érkezett, és kivont karddal, jó játékkal hozta a mérkőzéseket. Az első nyögvenyelős a német meccs volt, de végül az is sikerült, utána a franciákkal szemben is jobban játszott, ott én már meglepődtem, mert a francia csapat rutinos és jobban tudja, hogy hogy lehet közepes vagy gyenge játékkal is győzni, ezt az elmúlt tíz évben sokszor megmutatták, de végül is a spanyolok továbbítottak" – elemezte az egyik döntőst, míg a másik oldalon azt látja, hogy az angolok a végére pörögtek fel. Szerinte nem olyan nagy baj, ha egy csapat lelkileg is tartalékolja a maximális teljesítményt az utolsó két-három meccsre, mert

egy ilyen sorozat végére nem elsősorban a fizikai állóképesség fogy el, hanem a "spiritusz",

"ha az ember kiég a nagy élményekkel, amiket a csoportmeccseken vagy az első ki-ki meccseken, akkor nem marad a legvégére".

A döntő most ennek a két megközelítésnek is lesz a nagy összecsapása, és Kemény Dénes azt is felidézte, hogy a kapitányi pályafutása során a magyar pólóválogatottnak is voltak olyan aranyérmei, amelyeket nagy meneteléssel szerzett meg, de akadt olyan is, amikor végig küszködtek, de a végén. mégis megnyerték a sorozatot.

"Egyszerre kell tudni jól játszani, meg győzni tudni is"

– adott magyarázatot.

A felvetésre, hogy ki nyerheti a döntőt, elárulta, hogy klasszikusan az angoloknak szorít, de most nem mer jósolni, különösen azért, mert az elődöntőkben is tévedett: a franciákat esélyesebbnek gondolta a spanyolok ellenében, míg a másik ágon a hollandokra tippelt, az angolokban csak reménykedett. 'A mutatott játék alapján inkább a spanyol az esélyes, de én az angoloknak fogok szurkolni, de akkor sem fogok vázát csapkodni, ha a spanyolok megnyerik" – ismerte el.

Spanyolországnak volt egy sikerkorszaka 2010 körül, akkor az övék volt a világ legjobb csapata, amely aztán abban az időszakban nyert világbajnokságot és két Európa-bajnokságot is, az angolok legjobb eredménye a 2021-es Európa-bajnoki ezüstérem, amikor csak tizenegyesekkel veszített a döntőben az olaszok ellen. Kemény Dénes szerint a három évvel ezelőtti tapasztalat egyszerre lehet nyomasztó a fejekben, de jelenthet segítséget is. A spanyol válogatott, amely most a sportközvélemény számára váratlanul játszott szép, szórakoztató és eredményes focit ezen az Európa-bajnokságon, teljesen más összetételű csapat, mint az előző generáció, mert az a Real Madrid és a Barcelona Bajnokok Ligája-döntőkön edződött világsztárokra épült, és ezért sokkal rutinosabb volt.

A spanyol együttes most szerinte "berúgta az ajtót", és ha nyer, akkor belekezdhet egy olyan sikersorozatba, mint az elődök.

Az angoloknál szerinte több a tapasztalt futballista, és az elődöntőben megmutatták, hogy milyen a modern foci, ráadásuk egy nagyon erős holland válogatott ellen. "Nem volt érdemtelen a győzelmük és a továbbjutásuk, különösen az első félidőben látottak alapján. Ez egy jó mérkőzés lesz. Így vagy úgy, mi mindenképpen nyerni fogunk, mint nézők" – mondta Kemény Dénes.