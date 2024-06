A korai kelést is gyakorolják a női kézisek az olimpia jegyében

Ezen a héten kezdte el a felkészülést a magyar női kézilabda-válogatott Telkiben. A játékosokkal együtt Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány is rápihent az intenzív időszakra.

„Az olimpiai kvalifikáció után össze kellett rakni a felkészülési programot, meg kellett találni az ellenfeleket, ami nem volt egyszerű. Végül két meccset sikerült lekötni Szlovénia ellen, és egyet játszunk a németekkel. Németországban eredetileg torna lett volna, de olyan ellenféllel szemben, amelyikkel az olimpián is találkozunk, ezt inkább nem vállaltuk. Természetesen voltam én is nyaralni, ami alatt azért járt a fejemben a felkészülés is, de inkább csak strandoltunk a gyerekekkel” – mondta az InfoRádiónak a szakvezető.

A játékosok a bajnokság végeztével egyéni erőnléti programot végeztek, és Golovin Vlagyimir elégedett volt azzal, amilyen állapotban kezdték a felkészülést.

„Nagyon komoly és összetett felkészülési programot kaptak, és a felmérések azt mutatják, hogy jó állapotban vannak, aminek nagyon örülünk. Olyan eredmények születtek, hogy nem hittük el. Tudjuk, hogy valakik három, mások négy hete nem fogtak labdát, ezért ez az első hét arról szól, hogy egy szintre hozzuk őket, anélkül, hogy sérülések lennének. Vegyes felkészülést végzünk, már a labda is előkerült az első napokban.

Még nem olyan sebesség, még vannak technikai hibák,

de ilyenkor az a normális, hogy a pontosság még az igazi. Aztán már a taktikát is átnézzük, hogy mik az elvek a védekezésben és a támadásban. A játékosok megkapták a videóanyagot, azt megbeszéljük” – ismertette az edzőtábor dolgos mindennapjait.

Ott van a 20 fős keretben Szöllősi-Zácsik Szandra, aki szeptemberben szenvedett keresztszalag-szakadást, de az utolsó bajnoki fordulóra visszatért az FTC együttesébe.

„Fizikálisan jó állapotban van, mindkét lába ugyanúgy bírja, nincs különbség. A meccshiány érződik rajta, de ő az egyetlen játékos, aki sokat lőtt a felkészülés alatt, erő van a lövéseiben, a keze ugyanolyan, mint volt Bízunk abban, hogy a következő másfél hétben meg tudja mutatni, hogy a csapat segítségére tud lenni. Ezt megbeszéltük vele, ő is tisztában van a helyzettel, sajnálja, hogy nem játszott meccseket.

Egy jó Szani kell ennek a válogatottnak”

– mondta a balátlövőről a kapitány.

A mostani 20 fős keretet jövő hét végéig kell 17 fősre szűkíteni, vagyis addig kell dönteni Szöllősi-Zácsik sorsáról is, az olimpiára pedig 14 plusz három tartalék nevezhető. Golovin Vlagyimir szerint ez nem sok idő, de tudják, hogy ki mire képes és minden edzőnek hasonlóan nehéz a helyzete most. Arról még korai beszélni, hogy hány játékos helye biztos már az utazó keretben, hiszen játék közben is meg kell nézni őket, de a szakmai stábbal már elkezdték az egyeztetést arról, hogyan lehet úgy összerakni a csapatot, hogy az a legjobb teljesítményt nyújtsa.

Emellett az ellenfelek taktikai feltérképezése is jól halad, vannak kész és részletes videóanyagok a tavalyi vb-ről és az olimpiai selejtezőkről is, ezeket már a játékosok is megkapták. Igyekeznek majd beszerezni a többi csapat felkészülési mérkőzéseiről is a felvételeket – tette hozzá.

A magyar női együttes a párizsi olimpia csoportkörében sorrendben a házigazda, címvédő és világbajnok Franciaországgal, majd Brazíliával, Angolával, Spanyolországgal és Hollandiával találkozik. A Brazília és a Hollandia elleni csoportmérkőzést is reggel 9 órától rendezik, ami nem megszokott. A szakvezető szerint lesznek edzéseik 9-től, illetve július 9-én Roglán reggel 9-től játszanak edzőmeccset a szlovénokkal, de nem lehet pontosan tudni, mi a jó recept, mert nehéz modellezni a korai kezdést. Az biztos, hogy előző este törekednek majd a korai lefekvésre, mert másnap legkésőbb 5.45-kor kelniük kell.