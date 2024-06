Zalánki Gergő két évre aláírt

"Nagy örömmel tudom azt mondani, hogy legalább még két évig a Pro Recco játékosa leszek, aminek nagyon örülök, mert tényleg nagyon jól éreztük eddig ott magunkat, nagyon jól ment a játék és mindkét fél részéről egyértelmű volt a folytatás" - mondta Zalánki, aki azt is elmondta, hogy már a fukuokai világbajnokság után sikerült megállapodnia klubjával, amellyel elgondolkodtak a négyéves hosszabbításon is, de az túl soknak tűnt számára és a családjának.

A 29 éves játékos - akit a 2023-as év legjobb magyar vízilabdázójának választottak - 2021 óta erősíti a világ egyik legjobb csapatát, amellyel egymást követő két szezonban minden lehetséges trófeát megnyert, idén viszont "csak" olasz bajnoki címmel gazdagodott, mivel a kupában és a Bajnokok Ligájában is ezüstérmes lett. A legrangosabb európai kupasorozatban a Ferencváros állította meg a fináléban az egymást követő negyedik sikerére hajtó Reccót.

"Egy Reccónál tényleg mindig nagy a nyomás, mert a második hely az óriási kudarc, és én is annak fogom fel, de valahogy a szezon második felében nem volt meg az a lendület, ami előtte, és egy kicsit fáradt volt az egész csapat.

Sérülésekkel voltunk tele, emellett sok olyan körülmény közrejátszott, ami miatt nem tudtunk maximálisan ott lenni, pedig ha úgy tudunk szerepelni, ahogy az első két évben, akkor most se lett volna kérdés, de ez valamiért hiányzott, illetve a Fradinak most pont ez volt meg" - fogalmazott, és azt is hozzátette, most az olimpia az első, de szeptembertől ismét nagy lendülettel vetik bele magukat a munkába, mert "újra fel akarnak ülni Európa trónjára".

A magyar játékos - akit a 2023-as BL-kiírásban, majd azt követően a fukuokai világbajnokságon is a torna legértékesebb játékosának választották - azt is elmondta, hogy a válogatottal a párizsi játékokon is hasonló helyzetben lesz, mivel az olimpián is csak az aranyérem az elfogadható eredmény, de jó csapatuk lehet és minden esélyük meg van a jó eredményre.