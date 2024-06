Ismételni tudott és így olimpiai résztvevő az Adolf Balázs, Hajdu Jonatán kettős

A válogató szerdán kora délután három 500 méteres páros döntővel rajtolt, a kenusoknál a délelőtti előfutamból négy-négy egység jutott be a döntőbe.

A férfiaknál a májusi, szolnoki válogatón is diadalmaskodó Adolf, Hajdu duó rajt-cél győzelmet aratott az enyhén szembeszeles pályán. Már az elején az élre álltak, s az előnyüket fokozatosan növelve a végén fölényessé tették a sikerüket, amely azt jelenti, hogy a jövő héten indulhatnak az Eb-n és bekerültek a párizsi olimpiára készülő csapatba is. Az első fordulóhoz hasonlóan ezúttal is a Fejes Dániel, Kollár Kristóf páros lett a második, míg a tavaly ebben a számban kvótát szerző Korisánszky Dávid, Fekete Ádám duó most is negyedikként ért célba.

"Ez a futam nagyobb teher volt nekünk, mint az első válogató.

A döntőre feltámadt a szél, úgyhogy elég melós pálya volt ez, nem adták könnyen a győzelmet." - nyilatkozott az M4 Sportnak a 27 éves, dunaújvárosi Hajdu.

"Az volt a tervünk, hogy az elején szerezzünk valamennyi előnyt. A szembeszeles pálya jóval hosszabb, mint egyébként, be kell osztani az erőt. Ez volt az első pályánk ilyen körülmények között, de nagyon jól sikerült, úgyhogy elégedett vagyok" - értékelt a Ferencváros négyszeres világbajnok kenusa, Adolf, aki azt is elárulta, már nagyon várta, hogy kimondhassa: ott lesz az olimpián.

"Nyilván volt rá esély, de én nem szeretem előre kimondani. Mindenkinek azt mondtam, majd ha biztossá válik, akkor beszélhetünk róla. Megnyugvás, hogy most már biztos, de azért holnapután az egyest is meg akarom csinálni. Nagyon szeretnék két számban ott lenni az olimpián" - fogalmazott a 24 éves Adolf Balázs, aki Tokió után második ötkarikás szereplésére készülhet.

A nők hasonló számában már a rajt után néhány méterrel eldőlt, hogy nem fog duplázni a Bragato Giada, Benkucs Kíra páros, mert nagy hátrányba került a három ellenfelével szemben. A legjobban Takács Kincső és Horányi Dóra kezdett, de aztán féltávnál már a szegedi Kiss Ágnes, Nagy Bianka duó haladt az élen, amely a második 250 méteren megtartotta előnyét. A szabályok szerint ebben a számban szétlövésre kerül majd sor a most harmadik Bragatóék és Kissék között, várhatóan szombaton.

"Nem sok időnk volt együtt készülni, talán három hete tréningezünk együtt, de már az első edzés ugyanígy ment, mint ez a verseny" - nyilatkozott Nagy Bianka.

"Mindkettőnkben volt bizonyítási vágy, mert eddig nem úgy sikerült az év, ahogy szerettük volna. Nagyon örülünk."

"A rajtunk nem sikerült, de aztán nagyon pályát jöttünk, ami mindenképpen motiváló" - mondta Kiss.

A férfi kajak ketteseknél Szolnokon meglepetésre a fiatal Kurucz Levente, Opavszky Márk egység nyert, amely most is végig harcban volt az első helyért a kilences fináléban. Sokáig vezettek, de az előzetesen favoritnak tartott Nádas Bence, Tótka Sándor duó az utolsó kétszáz méteren hatalmas támadást indított ellenük, s végül óriási hajrával - ha csak 54 ezredmásodperccel is, de - sikerült megelőznie őket. Az eredmény azt jelenti, hogy ebben a számban is szétlövés jöhet.

"Nemcsak magunkért hajtottunk, hanem Pistiért és Kolosért is" - fogalmazott a 200 egyesben olimpiai bajnok Tótka a négyesben csapattárs Kuli Istvánra és Csizmadia Kolosra utalva, akikkel az első válogatón aratott győzelmüknek köszönhetően Eb-résztvevők. - "Szerencsére meg tudtunk birkózni a stresszel és a kiemelt feladattal és biztos vagyok benne, hogy ez csak hozzátesz a személyiségünkhöz."

A világ- és Európa-bajnok Nádas szerint az utóbbi hetekben kaptak két pofont - a válogatón és a szegedi világkupán -, mélyre kerültek és onnan kellett építkezniük, de felálltak.

"Sejtettem, hogy Kuruczék lesznek a +nyulak+, menni fognak, de próbáltuk kizárni őket és csak saját magunkra figyelni" - mondta.

Az Eb- és olimpiai válogató péntekig tart a Maty-éri pályán.

Magyarország 16 kvótával gazdálkodhat a párizsi olimpiára, hat férfi és négy női kajakossal, valamint három-három férfi és női kenussal. Az ötkarikás csapatot a tervek szerint július 2-án hirdetik ki.

Eredmények

férfi K-2 500 m:

1. Nádas Bence, Tótka Sándor (MVM Szegedi VSE, UTE) 1:36.818 p

2. Kurucz Levente, Opavszky Márk (Plastex Kanizsa KKK, MTK) 1:36.872

3. Vajda Bence, Szántói-Szabó Tamás (Atomerőmű SE, Vasas SC-ARC-S Group)1:38.350

férfi C-2 500 m:

1. Adolf Balázs, Hajdu Jonatán (Ferencváros, DKSE Dunaújváros) 1:49.414 p

2. Fejes Dániel, Kollár Kristóf (Budapesti Honvéd SE, Atomerőmű SE)1:51.180

3. Koczkás Dávid, Besenyei Ádám (Merkapt-Mekler László SE, Atomerőmű SE)1:52.814

női C-2 500 m:

1. Kiss Ágnes, Nagy Bianka (MVM Szegedi VSE) 2:11.583 p

2. Balla Virág, Opavszky Réka (Ferencváros, UTE) 2:14.997

3. Bragato Giada, Benkucs Kíra (Tiszaújvárosi KKSE, Merkapt-Mekler László SE) 2:16.135

A további döntős program

csütörtök:

női K-1 500 m 12.40

női C-1 200 m 13.30

péntek:

férfi C-1 1000 m 11.40

férfi K-1 1000 m 12.00

női K-2 500 m 13.20

női K-4 500 m 17.00

(A nyitókép a szegedi kajak-kenu világkupán 2024. május 10-én készült.)