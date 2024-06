Futács Márkó is elköszönt, alig maradt a focielitben az „egyiptomi hősök” közül

GULÁCSI PÉTER: 2009-ben a Liverpoolból került be a keretbe, azóta is csak külföldi klubok (RB Salzburg, RB Leipzig) tagja. Az első magyar, aki BL-elődöntőben szerepelt, 52-szeres válogatottként a harmadik Eb-jére készül.

SZABÓ JÁNOS: Akkor is a Paks tagja volt, egy féléves siófoki kirándulástól eltekintve azóta is az. Hatszoros válogatott, kétszeres bajnoki második, Magyar Kupa-győztes (2024) és Ligakupa-győztes (2011). Az élvonalban 368 mérkőzést játszott.

TAKÁCS PÉTER: A miskolci védő 2015 végéig játszott a legmagasabb osztályban, 126 mérkőzés van a háta mögött. A legmagasabb osztályban a Diósgyőr, a Pápa és a Mezőkövesd mezében szerepelt. 2021-ben még az NB III-ban futballozott. A legutóbbi idényben a vármegyei I. osztályban játszott, az MVSC-Miskolc tagjaként.

KISS MÁTÉ: A győri középpályás 110-szer játszott az NB I-ben, ezt a számot ősztől növelheti, mivel az ETO FC-vel feljutott az OTP Bank Ligába. 2019 őszén, a ZTE színeiben játszott legutóbb az élvonalban. Korábban az ETO, a Siófok és a Gyirmót futballistájaként is szerepelt az NB I-ben.

DEBRECENI ANDRÁS: Ő is azok közé tartozik, akik eljutottak a válogatottságig, 2012. június 1-jén, Egervári Sándornál játszott néhány percet. 2023-ig futballozott a két profi osztályban, a Bp. Honvéd, a Diósgyőr, a KTE, a Vasas (a piros-kékeknél búcsúzott el az NB I-től 2017 tavaszán), majd az ETO és a Mosonmagyaróvár soraiban szerepelt. 110 élvonalbeli meccsig jutott. A most lezárt idényben a Mezőörs KSE védője volt, csapatával az Amatőr Kupa-döntőjébe jutott.

KORCSMÁR ZSOLT: Még többre vihette volna, ha nem ilyen sérülékeny. Így is eljutott 26 válogatottságig. 2010 óta csak egy szezont töltött itthon, a Vasas játékosa volt. Kint megfordult a a norvég Brann Bergen, a német Greuther Fürth és a dán Mydtjylland csapatában is. Norvégiában él, az Os TF nevű alakulat szakvezetője.

KOMAN VLADIMIR: 2010 és 2015 között 35-ször játszott a válogatottban, egy időszakban a meggypiros mezesek legtöbbet játszó tagja volt. 2023-ban, Diósgyőrben zárta le pályafutását, amelynek során Olaszországban, Monacóban, Oroszországban, Törökországban, Iránban és az Arab Emírségekben is futballozott.

SIMON ANDRÁS: A Simon ikrek egyik fele a Liverpool játékosaként, de a Córdobából került be a vb-keretbe, majd még az Excelsiorban játszott, Rotterdamban. 2011 óta hazai klubokban játszik, az ETO, a Pápa, a Haladás, a Kecskemét, a Paks, a Gyirmót és az MTK tagja volt, némelyikhez vissza is tért. 120 NB I-es mérkőzésén 14 gólt szerzett. A legutóbbi idényt Csákváron töltötte.

NÉMETH KRISZTIÁN: Neki jósolták a mezőnyjátékosok közül a legszebb jövőt, 37 válogatottságig jutott, 4 gólt szerzett, részt vett a 2016-os Európa-bajnokságon. 2007-ben ment a Liverpoolhoz, 2020-ig csak szoros kivételként tért haza, miközben angol, görög, holland amerikai, katari és felvidéki klub játékosa is volt. Néhány országban több klubban is játszott. Görög bajnok lett, az Egyesült Államokban két sorozatban is kupát nyert.

DUDÁS ÁDÁM: A keret egyik legbalszerencsésebb tagja. 2014 nyarán tudott utoljára pályára lépni az NB I-ben, az ETO tagjaként. Három hiányzott csak a 100. élvonalbeli mérkőzéséhez. A 2016–2017-es idényben még megpróbált visszatérni, két meccsen tudott játszani.

VARGA ROLAND: A legutóbbi idényben az OSK Sepsiben futballozott, ott 2023-ban Román Kupa-győztes lett. 2015 és 2021 között négy bajnoki címet nyert a Ferencvárossal. 2014 és 2021 között 24-szer játszott a válogatottban. Pályafutása során olasz, emirátusbeli és lengyel gárdában is futballozott.

MEGYERI BALÁZS: A Debreceni VSC kapusa a Ferencvárosból indult, majd 2010 és 2022 között külföldön védett. Ha többnyire nem is volt első számú kapus, öt görög bajnoki címet szerzett az Olympiakosszal. Utóbb a Getafe, a Greuther Fürth, az Atromitosz, a Göztepe és az AEL Limasszol tagja volt, öt különböző országban is szerepelt. Egyszeres magyar válogatott.

SZEKERES ADRIÁN: Az immár a Spíler TV-n szakkommentátorként is dolgozó egykori védő 115 NB I-es mérkőzésen játszott. Pályafutása során az MTK, a Videoton, a Puskás Akadémia, a Dunaújváros és a Gyirmót sorait erősítette. Volt már videóelemző U17-es vb-n, pályaedző NB II-es kluboknál, illetve az Eger vezetőedzőjeként is dolgozott.

PRÉSINGER ÁDÁM: a 2016–2017-es idény végéig játszott a legmagasabb osztályban, a Fehérvár, a Vasas, a Pápa és a Gyirmót tagjaként is játszott az NB I-ben. Kilencvenhárom élvonalbeli találkozót vívott. 2020 februárja óta a Merkantil Bank Ligában szereplő FC Ajka balhátvédje.

ZÁMBÓ BENCE: Debreceni András klubtársaként, a Mezőörs KSE Amatőr Kupa-döntős csapatában töltötte a legutóbbi idényt. Pályafutása során 47 élvonalbeli mérkőzésen szerepelt, 2013 őszével bezárólag. A legmagasabb osztályban már a junior-vb előtt bemutatkozott az ETO tagjaként, a Diósgyőr, az MTK és a Kaposvár mezében játszott NB I-es meccset.

SIMON ÁDÁM: Három válogatottság és 187 élvonalbeli mérkőzés került eddig a neve mellé. A Haladásból Olaszországba igazolt, a Palermo, később a Bari játékosa is volt. Kölcsönjátékosként Szombathelyre tért vissza, majd 2014 és 2017 között a Videotont erősítette, akkor került be a válogatottba, s nyert magyar bajnoki címet. Következő állomáshelyei a Gyirmót, a Haladás, a Paks, majd az ETO voltak, 2020 nyara óta a Szeged-Csanád Grosics Akadémia középpályása, a negyedik idényét zárta ott. Fura szezon volt ezekből az utolsó: 19 bajnoki találkozón ült a kispadon, de pályára nem került.

GOSZTONYI ANDRÁS: Legutóbb a Kisvárdában játszott az OTP Bank Ligában és jutott el 209. élvonalbeli mérkőzéséig. Korábban viselte az MTK, a Videoton (2011-ben bajnok lett), a Diósgyőr és a Haladás mezét is. A legutóbbi két és fél évben az NB III-ban futballozott, 2024 tavaszán a Fehérvár FC II. csapatában. Két országban játszott légiósként, Olaszországban (Bari) és Lengyelországban (Śląsk Wrocław) is jutott neki néhány perc az első osztályban.

BALAJTI ÁDÁM: 2014 óta nem játszott az NB I-ben, 88 találkozón 16 gólt szerzett addig. Sokat vándorolt, a Diósgyőr, a DVSC, az Újpest, az MTK, a Mezőkövesd, a Szolnok, az ETO FC, a Vác, a Vasas, a Tiszakécske, a tavasz eleje óta pedig a Budaörs játékosa. A 2018–2019-es idényben, a Vasas csatáraként, 37 meccsen 32 gólt szerezve, az NB II, azaz a Merkantil Bank Liga gólkirálya lett.

FUTÁCS MÁRKÓ: Térdfájdalmai miatt a hét elején bejelentette, hogy búcsúzik az aktív játéktól. A francia Nancy utánpótlásában szerepelt, játszott a Werder Bremennél, az Ingolstadtnál, a Portsmouth gárdájában, a Leicester Citynél, a török Mersinnél, majd pályafutása talán legjobb időszakában a Hajduk Splitnél (horvát bajnok és gólkirály is lett), később az Olimpija Ljubljanánál. Viselte itthon a Diósgyőr, a Fehérvár, a ZTE és az MTK mezét. Legutóbb a Honvéd csatára volt néhány hétig, de már nem tudott játszani. A magyar élvonalban 90 bajnokin 31 gólt szerzett, három játszott a válogatottban. Ligakupát és Magyar Kupát is nyert.

TÓTH BENCE: 2021-ig játszott itthon futballozott, 135 bajnoki mérkőzésen szerepelt. Legutóbb a Mezőkövesd középpályásaként játszott a legmagasabb osztályban, 2018 őszén. Az elmúlt években osztrák alacsonyabb osztályú csapatokban játszik, előbb az SC Harland mezét viselte, majd a legutóbbi két szezonban az SV Neulengbachban játszott.

KOVÁCSIK ÁDÁM: 2007 és 2014 között Olaszországban védett, a Reggina tagja volt, klubja három kisebb alakulatnak is kölcsönadta. Pályafutása nagyon fordulatot vett, miután hazatért a Fehérvárhoz, az NB I legjobb kapusai közé emelkedett, bajnok és Magyar Kupa-győztes is lett. Egyszer védett a válogatottban is. Egy súlyos sérülés kettétörte a karrierjét, azóta az ETO, majd a Mezőkövesd kapusa volt.