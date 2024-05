Simán vette az első kanyart a Garroson Marozsán Fábián

Marozsán Fábián három sima játszmában legyőzte a kazah Mihail Kukuskint a francia nyílt teniszbajnokság első fordulójában, vasárnap, így bejutott a 64 közé.

A világranglistán 43., esélyesebb magyar játékos kiválóan kezdett, 3:2 után sorozatban három játékot nyert, majd a folytatásban is remekül fogadta a selejtezőből érkezett ellenfele szerváit. Könnyedén hozta a második szettet is, ugyancsak 6:2-re, és szintén fél óra alatt. A harmadik felvonásban sem változott a kép, Marozsán magabiztos volt, kihasználta ellenfele minden megingását. 4:2-nél ugyan három bréklabdát is hárítania kellett, de az egyoldalú csata másfél óra alatt véget ért.

"Bár egy Grand Slam-tornán nincs könnyű meccs, egy picit ezt most simábbnak is éreztem annál, amit vártam, voltak hibái, kaptam ingyen pontokat is" - nyilatkozta menedzsmentjének közleményében a magyar játékos. Hozzátette, Kukuskin rutinos teniszező, és három győztes meccs után lépett pályára ellene, mert a kazah a selejtezőből indult. "Ráadásul a fonákjával verte régen végig a világot, az nekem sem volt a legkellemesebb, de erre egész jól felkészültem, és a játékának sebessége sem volt bántó. Okosan kihasználtam a gyenge pontjait, amiben az is segített, hogy az edzőm, Balázs György aktív játékosként többször is összecsapott vele, így kiváló tanácsokat kaptam tőle" - mondta Marozsán, aki a következő fordulóban a tizedik helyen kiemelt bolgár Grigor Dimitrovval találkozik.

"Ahhoz, hogy vele is jó mérkőzést játsszak, még magabiztosabbnak és stabilabbnak kell lennem. Bár elsősorban nem salakjátékos, jelenlegi formája miatt akár az egyik favoritnak is nevezhető. Most lesz két napom felkészülni rá, nagyon várom a találkozót" - tekintett előre Marozsán, aki kijelentette, jó lenne a centerpályán legalább egy, sőt, talán két szettet is nyerni Dimitrovval szemben.

Hétfőn a két másik magyar játékos is pályára lép a főtábla nyitókörében, Fucsovics Márton a kilencedikként rangsorolt görög Sztefanosz Cicipasszal, Udvardy Panna pedig a huszadik helyen kiemelt orosz Anasztaszija Pavljucsenkovával meccsel.

Eredmények:

1. forduló (a 64 közé jutásért):

férfi egyes:

Marozsán Fábián-Mihail Kukuskin (kazah) 6:2, 6:2, 6:3

korábban:

női egyes:

Katerina Siniakova (cseh, 32.)-Gálfi Dalma 7:5, 7:6 (7-3)