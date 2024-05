A Real Madrid ünnepel, a katalánok szidják a leghangosabban a bírót

A Real Madrid 2-2-re végzett az első mérkőzésen, Münchenben, ebben a szezonban még senki sem tudta legyőzni a Bernabéu Stadionban. Sok minden amellett szólt előzetesen, hogy Carlo Ancelotti csapata lép egyet előre szerda este, s június 1-én, a Wembley-ben, a Borussia Dortmund ellen játszhat a 15. BEK/BL-elsőségéért.

A mérkőzés első háromnegyedében a Madrid fölényben játszott, Manuel Neuer legalább négy-öt nagy bravúrral tartotta a döntetlen állást a Bayernnek, de úgy festett, csak idő kérdése, mikor szerezi meg a vezetést a hazai csapat. Ám a bajorok ritka ellentámadásainak egyikénél Harry Kane nagyon okos labdájával Alphonso Davies helyzetbe került, s remek lövéssel a kapuba küldte a labdát.

A Bayern a 68. perctől vezetett, húsz percen keresztül. Függetlenül attól, hogy a 73. percben a kapujába került a labda: a VAR segítségével Szymon Marciniak érvénytelenítette az egyébként valójában öngólt, mert miután Joshua Kimmich és Nacho kölcsönösen lökdöste egymást, a spanyol volt a látványosabban szabálytalan. (Ancelotti később felrótta a németeknek, hogy az utolsó pillanatok történéseit emlegetik, ezt nem.)

Néhány percen át úgy tűnt, mintha zavarodott lenne a Madrid, mintha játékosaira hirtelen rászakadt volna, ki is eshetnek. De mentek előre, próbálkoztak. A 88. percben Vinícius Júnior lövése után a labda kipattant az addig hibátlanul védő Neuer melléről (Thomas Tuchel szerint „Manu százévente követ el egy ilyen hibát”), a közelben helyezkedő Joselu pedig kiegyenlített.

A helyzet kísértetiesen hasonlított a 2002-es, jokohamai világbajnoki döntőre, amelyben az egész tornán addig pazarul védő, a torna legjobbjának megválasztott Oliver Kahn ajándékozott egy gólt a braziloknak. Most Kahn ott ült a Bernabéu nézőterén, nagy összegben lenne érdemes fogadni arra, neki is eszébe jutott a 22 évvel ezelőtti jelenetsor. (Ha véletlenül nem, a Bild csütörtök reggel első oldalas címe emlékeztette erre: A Titán (ez Kahn beceneve) szemei előtt keserű Kahn-pillanat Neuertől.

A Madrid gólja „csak” az esetleges hosszabbítás lehetőségét hozta vissza, ám a 91. percben a leshatáron helyezkedő, de még jó helyen álló Antonio Rüdiger beadását Joselu középről az üres kapuba lőtte. A csatár – éppen úgy csereként, mint Rodrygo 2022-ben, a Manchester City elleni elődöntőben – vert helyzetből is továbbjuttatta duplájával csapatát az utolsó percekben.

Joselu 34 éves és 42 napos volt szerdán, ilyen idős játékos, csereként beállva, még nem szerzett két gólt a BL egyenes kieséses szakaszában. A mostani idényben a királykategóriában legalább 100 percet játszók között neki a legjobb a perc/gól átlaga: 54 percenként a kapuba talált! Lassan mindenki tudja róla, hogy Németországban született és nőtt fel, hogy játszott Angliában, a Stoke Cityben, hogy jelentős Bundesliga-múltja van, s hogy most valójában csak kölcsönben van a Madridnál, az Espanyol játékosa.

Az angol lapok egyike (Daily Mail) éppen a Stoke-nál töltött időszakára utalt, felhasználva a klub becenevét (Potters), s élcelődve azon, hogy Harry Kane ezúttal gól nélkül maradt: Harry–Potter 0-2. Alkalmasint ennél is fontosabb: a Real Madrid a mostani BL-szezonban negyedszer győzött úgy, hogy a mérkőzés folyamán hátrányba került. Három Bundesliga-klubot (Union Berlin a csoportszakaszban, majd RB Leipzig és Bayern München) már elbúcsúztatott, egy negyedik, a Borussia Dortmund ellen megnyerheti a serleget.

Carlo Ancelotti, rekordot elérve, hatodszor jutott BL-döntőbe edzőként, abban, hogy ezért nem kellett még 2x15 percet meccselnie, a lengyel bírói karnak is része volt. A hosszú ráadásban Matthijs de Ligt Andrij Lunyin hálójába lőtte a labdát, de Marciniak, az asszisztense jelzése alapján, már les miatt megállította az akciót. A holland védő azt mondta utána, az asszisztens utána elnézést kért tőle, más Bayern-játékos szerint Marciniak is elismerte a hibát. Bár még a Marca játékvezető-szakértője is azt mondta, szerinte nem volt les, Carlo Ancelotti is úgy fogalmazott, „lehet, hogy nem is volt les”, ezt vonalazás nélkül nehéz lenne biztosan állítani, a tévéfelvétel szerint inkább az volt, mint nem.

De talán nem is ez a kérdés. Sokkal inkább, s ennek adtak hangot Thomas Müllerrel az élen a németek, hogy a szabály azt írja elő, hogy miután lehetőség van a VAR segítségével utólagos ellenőrzésre, végig kell engedni az akciót, aztán megnézni, hogy történt-e szabálytalanság. (A teljes képhez: a madridiak észlelték a jelzést, nem védekeztek, nem mozdultak, amikor De Ligthez került a labda.)

Marciniak hibáját hovatartozástól, szimpátiától, vérmérséklettől függően minősítik a lapok. A barcelonai Sport szerint igazságtalanul vették el De Ligt gólját. A Mundo Deportivo „csak” súlyos hibáról ír. A katalán nyelvű L’Esportiu botrányos bíró döntést emleget. A német Bild kétesnek nevezi az ítéletet, s azt emeli ki, hat Bayern-játékos is gyenge teljesítményt nyújtott.