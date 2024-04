Az Iszlám Állam fenyegetést küldött a négy BL-negyeddöntővel kapcsolatban

Három főváros érintett, Madrid (két meccsel), valamint London és Párizs. Az iszlám Állam által küldött fenyegetés szerint „terrorcselekményekkel kívánják célba venni a mérkőzéseket”. Elsőként Spanyolországban a Marca számolt be róla, de számos jelentős spanyol forrás is állítja, hogy az angol, a francia és spanyol hatóságok is megkapták az Iszlám Állam fenyegetéséről szóló hírt, de egyelőre úgy gondolják, hogy kezelni tudják a helyzetet. Az el-Azaim nevű szervezet az Iszlám állam nevében kiadott egy képet egy puskát a kezében tartó harcosról, a négy stadion hátterére az „öld meg mindet” felirat került. Az érintett négy stadion: az Emirates Stadion (Arsenal-Bayern München), a Parc des Princes (Paris Saint-Germain-Barcelona), a Metropolitano (Atletico Madrid-Borussia Dortmund) és a Santiago Bernabéu (Real Madrid-Manchester City).

A spanyol kormány tisztában van a fenyegetéssel, de nem tervez változtatásokat a madridi meccsekkel kapcsolatban, amelyek mindössze 24 órás különbséggel zajlanak majd. Már korábban is szigorú biztonsági intézkedések voltak érvényben. A biztonsági erők a Real Madridnál dolgozókat is figyelmeztették a fenyegetésre.

