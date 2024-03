Vinícius még a spanyolok szerint is pirosat érdemelt volna – de mit mond Willi Orbán?

A mérkőzés második félidejének középen a brazil csatár a felezővonal környékén előbb hátulról felrúgta az ellenfél csapatkapitányát, majd amikor az ősz második felét kihagyó és egy újabb sérüléstől tartó Orbán szóban számon kérte a belépőt, két kézzel a torkának esett, s fellökte.

Ez mindenfajta bírói felfogás szerint is – még a Vinícius számára legkedvezőbb esetben is – kétszer sárga, azaz piros lap (ennek később enyhébb a büntetési tétele, mint az azonnali pirosé), ellenben az olasz Davide Massa megkegyelmezett neki és csak sárgával büntette.

A 65. percben aztán a brazil a Madrid egyetlen igazán sikeres kontrájának végén kétségtelenül világklasszis megmozdulással szerzett vezetést, Gulácsi Péter kapujának jobb oldalába lőve a labdát.

Egy lengyel forrás idézte a magyar válogatott középhátvédjét: „A bírónak nem volt bátorsága kiállítani. Két kézzel megfogta a nyakamat, ami a tiszteletlenség jele is.”

A Kicker megszólaltatta az egyébként végig kiemelkedően futballozó, gólt is szerző Willi Orbánt, aki szerint mivel Vinícius egyértelműen a nyakát, a torkát ragadta meg, ezért járt volna a piros neki. Benjamin Henrichs, a német csapat jobbhátvédje még ennél is tovább ment: „Erősen feltételezem, hogy ha valamelyik játékosunk így elkapja egy Real-játékos nyakát, pirosat kap” – mondta, nem titkolva azon véleményét, hogy kivételezett bánásmódban részesülnek a legjobb csapatok. – „Ezt az első meccsen is láthattuk, amikor megszereztük a vezetést, de elvették a gólt. És a Man City ellen is hasonlóan jártunk.” Csatlakozott a véleményéhez az RB Leipzig sportigazgatója, Rouven Schröder is, aki szerint „egyértelműen hátrányos helyzetben” voltak.

A Marca próbálja védeni Viníciust, de nem megy túlzásig. „Végül ott van a Vinicius-kérdés. Tegnapi reakciója különösen bosszantó volt, mert abban a pillanatban óriási volt a tét, és mert maga a játék is megmutatta, hogy ő alapvető fontosságú a csapat számára. Igaz, hogy a német játékos elment a határokig az arcába kiabálva a rosszul sikerült szerelési kísérlet miatt, de nem érthető a brazil játékos reakciója.”

#UCL #RMARBL Viel Glück für Real,viel Pech für RB-s. Hinspiel!

Vinicius foult erst hölzern Orban,als der Ball längst weg ist.Danach greift er ihn Hals umklammernd+stößt ihn mit hoher Intensität weg #Schiedsrichter Massa gibt auf Verdacht (keine Sicht) nur gelb: zu wenig! #VAR was pic.twitter.com/MaFvGekhHj — Manuel Gräfe (@graefe_manuel) March 7, 2024

Predrag Mijatovics, a csapat korábbi montenegrói csatára, az 1998-as BL-döntő egyetlen góljának szerzője bírálta Vinícius viselkedését: „Azt tanácsolom Viniciusnak, hogy higgadjon le, a madridi mezben nem lehet így viselkedni.” Mijatovics azt is mondta: „Minden tiszteletet megérdemel. Ő egy nagyszerű játékos. De mindenki azt mondja, hogy változtatnia kell a viselkedésén. Kiabál az ellenfelekkel és a csapattársaival. Utóbbiaknak úgy kell megnyugtatniuk, mintha gyerek lenne. Ezen sokat kell változtatnia, sőt, gyökeresen változtatnia kell. Ha nem tud változtatni, nem lesz világklasszis.”

A korábbi híres FIFA-játékvezető, Iturralde González kimondta: „A Real Madrid segítséget kapott a játékvezetől. Evidenciákat mondott: „Először kaphatott volna sárgát a rossz szerelési kísérletért, egy másodikat meg a lökésnél, különösen azért, mert nyakra ment, nem is mellre. Ha a faultért kap egy sárgát és a lökésért még egyet, az már kettő. Ki is küldhették volna.”

Kicsit vicces a Marcában idézett másik játékvezető-szakértő, Pavel Fernandez megnyilvánulása, aki megdicséri a döntésért az olasz játékvezetőt, szerinte sem ért pirosat Vinícius megmozdulása: „A tűzzel játszott Orbánnal szemben, de nincs agresszió vagy sérülésveszély a német játékos felé való lökésében. Massának igaza van, csak a sárga lapot mutatja meg neki”.

A Marcában az olvasók közel nyolcvan százaléka úgy szavazott, hogy Vinícius Júnior piros lapot érdemelt volna.