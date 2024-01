Friss információk Szoboszlai Dominik sérüléséről

A Liverpool FC magyar középpályása, Szoboszlai Dominik a Newcastle United ellen megnyert 4-2-es bajnoki mérkőzésen a lecserélése előtt kapott a lábához - írja az nb1.hu.

A magyar válogatott csapatkapitánya is felkerült a Liverpool sérültjeinek hosszú listájára. A klub orvosi stábja a következő napokban fog majd pontos diagnózist felállítani, de sajnos egy combizomsérülés legjobb esetben is néhány hetes kihagyással jár.

Kevés esély van rá, hogy Szoboszlai Dominik a hétvégi, Arsenal elleni rangadón pályára lépjen.

Liverpool injury news and return dates as Jurgen Klopp's problems mount after the 4-2 win over Newcastle United with Dominik Szoboszlai joining six other players on the sidelines ?https://t.co/zy9AUpoz4e