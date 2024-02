Nagy a baj Szoboszlai Dominik combjával

Hazatért és Telkiben, a magyar labdarúgó-válogatott bázisán kapott segítséget mihamarabbi felépüléséhez Szoboszlai Dominik. A Liverpool FC játékosa januárban combizomhajlító-problémák miatt több mint három hétig volt harcképtelen, most pedig az akkor érzetthez hasonló fájdalommal küzd – írja az Index.

A klubja továbbra sem tett közzé hivatalos diagnózist a magyar középpályás sérüléséről, csak annyot tudni, hogy ismét a combhajlító izmával van gond. A gyógyulásában azonban a Magyar Labdarúgó-szövetség is segít – ez már csak a nyári Európa-bajnokság miatt is fontos –, és Szoboszlai, miután kiderült, hogy sérülése miatt nem léphet pályára az Arsenal elleni vasárnapi bajnokin, a klub engedélyével hazautazott Magyarországra: hétfőn a válogatott központjában, Telkiben az osztrák Franz Leberbauer várta őt.

A „Guru" becenéven is emlegetett terapeuta volt az, aki 2021 tavaszán, az elhúzódó ágyéksérülése és szeméremcsont-gyulladása alatt is segítette Szoboszlai rehabilitációját, így óriási tapasztalata mellett (többek között dolgozott már Erling Haalanddal, Konrad Laimerrel és Gulácsi Péterrel is) jól ismeri a játékos korelőzményeit is.

A portál értesülései szerint a tesztek és a megkezdett rehabilitációs munka ellenére a játékos által leírt fájdalom pontos okát a rehabilitációs szakember sem találta meg. Így még mindig nem lehet biztosat tudni, meddig tarthat a felépülés a januárban combizomhajlító-problémái miatt 23 napot már kihagyó futballistánál. A liverpooli becslések szerint újabb mintegy három hétig hiányozhat a Liverpool keretéből.

Az Index úgy tudja, a középpályás szerdán visszarepül klubcsapatához, hogy ott folytassa a rehabilitációját. Szombaton a Burnley elleni hazai bajnokin továbbra is valószínűtlen a szereplése, már csak amiatt is, mert az együttesnél tényleg nem akarnak felesleges kockázatot vállalni azzal, hogy elkapkodják az újbóli bevetését. A Liverpool a szezon rendkívül sűrű időszakában jár, a Burnley-meccset követő 28 napban nyolc tétmérkőzést is játszik, ebből a szempontból sem mellékes, hogy Szoboszlai mikorra épül fel.