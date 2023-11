A Rio de Janeiró-i Maracana Stadionban rendezett döntőben a Fluminense - amelyet a korábban 15 évig a Real Madridban játszó, s a királyi gárdával öt Bajnokok Ligája-trófeát elhódító Marcelo is erősített - az argentin Boca Juniorst verte hosszabbítás után 2-1-re.

A brazil együttes Germán Cano góljával szerzett vezetést a 36. percben, ezt azonban a 72. percben kiegyenlítették az Edinson Cavanival felálló argentinok Luis Advíncula révén. A ráadás egy gólt hozott, a 99. percben John Kennedy volt eredményes - aki aztán túlzott gólörömért megkapta a második sárga lapját és el kellett hagynia a pályát -, így a végén a Fluminense ünnepelhetett. A másik oldalon is volt egy kiállítás, így mindkét csapat tíz emberrel fejezte be a csatát.

Fernando Diniz vezetőedző együttese a klub több mint 120 éves története során először hódította el a Libertadores Kupát. A szakember párhuzamosan a brazil válogatott ideiglenes szövetségi kapitánya is.

