Szupersztárja diuplájával nyerte meg a Real az El Clásicót Barcelonában

A katalánok Ilkay Gündögan góljával vezetést szereztek a mérkőzés elején, de a Madrid a második félidőben fordított. A Barca nem bírt a Real Madrid idénybeli legjobb játékosával, az angol Jude Bellinghammel.

A Borussia Dortmundtól vett csatár a 68. percben elképesztően nagy gólt rúgott legalább 30 méterről a kapu bal oldába. A 92. percben aztán megkoronázta teljesítményét: Luka Modric szerencsés labdaérintése után közelről a kapuba passzolt.

Jude Bellinghams goal from all angles. ? pic.twitter.com/tNjs3IWKhQ

Bellignham az első tizenegy fordulóban tíz gólt szerzett, vezeti a spanyol góllövőlistát. A Barcelonának ez volt az első veresége a bajnoki szezonban. A tabellán, 11 mérkőzés után, a Real Madridnak és a Gironának 28-28 pontja van, a Barcelonának 24. A két mérkőzéssel kevesebbet játszott Atlético a vesztett pontokat tekintve ugyanúgy áll, mint a két éllovas.

BELLINGHAM WITH THE WINNER!!!



GIVE HIM THE BALLON D’OR NOW!!!pic.twitter.com/gAvss35kGV