Vogel Soma: nem tettem túl magam a sérülésen, de a csapat segített a védekezésben

"Még a saját szemszögemből is brutál kemény, nagyon harcos, brusztos mérkőzés volt. Pedig én nem is kaptam ütést. Hasonló volt az előző meccshez is, ha nem még egy fokkal tüzesebb párharc volt. Gratulálok az OSC-nek, mert nagyon jó ellenfelünk volt"– mondta az InfoRádióban Vogel Soma, a Ferencváros olimpiai bronzérmes vízilabdakapusa az FTC bajnoki aranyával zárult kétmeccses finálé után az InfoRádiónak.

A sportoló szerint a második meccsen be tudták tartani azt a fegyelmezett, türelmes, koncentrált védekezést, ami a kevés kapott gólt eredményezte. Nem automatikus, hogy egy vízilabdadöntőben ennyire kevés gól születik, főleg, ha sok ítélet is van - mondta.

"Mindig hangsúlyozom, hogy jó védelem nélkül, jól lezárt lövősávok, blokkok nélkül nem nem tud a kapus jól teljesíteni, úgyhogy köszönöm a csapatnak, hogy ilyen védelmet raktak elém" – mondta a kapus.

Úgy véli, fejlődtek a védekezésben, és

a támadásaik lezárását jól megoldották, így magabiztosan kiküszöbölték az OSC támadásait.

Vogel Somának a szezon felénél volt egy kellemetlen sérülése, elmondása szerint ezen még nem tette magát túl fejben. Egy rossz védési mozdulatnál például sokszor beugrik neki, hogy lehet, hogy a kihagyott időszak miatt van. Ugyanakkor ez még maximalistábbá tette, és minden apró kis hibát ki szeretne javítani. Nehéz időszak volt amiatt is, mert ilyen hosszú kihagyás még nem volt a pályafutásában.

A csapat viszont megoldotta, Szakonyi Dániel másik kapus "tökéletes teljesítménye" is kellett hozzá. A sérülés után Vogel Soma kereste azokat a pontokat, amik magabiztosságot tudtak adni, formába tudták hozni. "Mindemellett segített a csapat, a blokkok, a gyors visszasegítések, a mozgások" - sorolta.

Sűrű a versenynaptár

A szezonnak még nincs vége: hátravan a Bajnokok Ligája nyolcas döntője, ahol valószínűleg a Pro Reccóval kell először játszani, majd pedig válogatottelfoglaltságok lesznek július végéig.

A következő szűk 2,5 hónapra Vogel Soma nem sok energiát érez,

de lesz idejük pihenni.

"Össze kell szedni magunkat, és lendületbe kell rázódni, ahogy elkezdődik váltott szezon. Utána tényleg nem lesz megállás, mert januárban és februárban is világversenyek lesznek, úgyhogy ezen nem is szabad gondolkoznunk, hogy most pihenő jön. Azon igen, hogy jön a következő meccs, és azt meg akarjuk nyerni" – jelentette ki Vogel Soma, a Ferencváros válogatott, olimpiai bronzérmes vízilabdakapusa.

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd