Max Verstappen a kilencedik helyről is nyert - végeredmény

A címvédő és kétszeres világbajnok Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője a kilencedik helyről rajtolva nyerte meg a vasárnapi Forma-1-es Miami Nagydíjat, ezzel növelte az előnyét az összetett pontverseny élén.

Verstappen mögött csapattársa, a mexikói Sergio Pérez végzett másodikként, míg a dobogó alsó fokára Fernando Alonso, az Aston Martin kétszeres vb-győztes spanyol versenyzője állhatott fel.

A konstruktőrök között is vb-címvédő Red Bull istálló így az idei ötödik nagydíjon már a negyedik kettős győzelmét aratta.

A világbajnokság két hét múlva Olaszországban, az Emilia Romagna Nagydíjjal folytatódik.

How we crossed the line in Miami Gardens ?#MiamiGP #F1 pic.twitter.com/vdEBuVIH3h — Formula 1 (@F1) May 7, 2023