A Vasas nyerte a női röplabda-bajnokságot

A fővárosi együttes az első meccset 3-1-re, a másodikat és a harmadikat 3-0-ra nyerte meg. A piros-kékek magyar csapattól csak egyszer - az alapszakaszban Békéscsabán - kaptak ki a 2022/23-as szezonban.

A Vasas újabb sikerével továbbra is hibátlan a hazai sorozatokban a tavaly nyáron kinevezett görög vezetőedzővel, Jannisz Atanaszopulosszal: az angyalföldiek tavaly és idén is dupláztak, azaz a bajnoki cím mellett a Magyar Kupát is elhódították, a négy döntőből háromszor a BRSE-t legyőzve.

Legutóbb - 2016-ban és 2017-ben - épp a most ezüstérmes Békéscsaba volt képes két egymást követő idényben megnyerni mindkét sorozatot, akkor mind a négy fináléban a Vasast legyőzve.

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd