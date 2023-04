Hollywoodi sztár győzködi a visszatérésre Gareth Bale-t

Gareth Bale az év elején jelentette be visszavonulását: a walesi válogatott egykori kapitánya ekkor Los Angeles FC futballistája volt, de korábban a Real Madrid, a Tottenham és a Southampton színeiben is focizott - írja a Sky News.

A Wrexham észak-walesi klub, tizenöt év után jutott vissza a negyedosztályba szombaton a Boreham Wood ellen aratott 3-1-es győzelmét követően.

A klub tulajdonosa Ryan Reynolds mellett Rob McElhenney színész, aki megosztott a Twitteren egy videót, melyben Bale gratulál az eredményhez.

"Helló Rob, gratulálni szeretnék neked a kinevezésedhez és mindenért, amit a Wrexhammel csináltok" - hangzik el Bale videójában, amihez McElhenny a következőket fűzte hozzá: golfozzanak egyet, amit ő aztán nem azzal tölt majd, hogy megpróbálja a Wrexhambe hívni a focistát egy utolsó szezonra.

Hey @GarethBale11 let’s play golf, where I totally won’t spend 4 hours trying to convince you to un-retire for one last magical season ??????? ??????? ??????? ??????? ❤️ pic.twitter.com/FZgXZbM4zx — Rob McElhenney (@RMcElhenney) April 25, 2023