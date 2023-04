Új jelölt van a Chelsea kispadjára – már Londonban tárgyal

Szinte a Graham Potter menesztését követő órákban nyilvánvalóvá vált, hogy Julian Nagelsmann is jelölt a posztra. Sőt, az első számú jelölt. A Chelsea vezetői már korábban is kifejezésre juttatták, hogy nagyra tartják a német edző munkáját, ő pedig nagyon szívesen menne a Premier League-be. Pozícióját, helyzetét feltétlenül még az is javította, hogy a londoni klub két vezetőjével, az angol Laurence Stewarttal és a német Christopher Vivell technikai igazgatóval is együtt dolgozott az RB Leipzignél. (Alighanem éppen az ő londoni szerepvállalásukra vezethető vissza az a március végén felreppent hír, hogy a Chelsea látókörébe került Szoboszlai Dominik.)

Megállapodás azonban nem született, mert Nagelsmann egyelőre szeretne a nyárig kivárni, annál is inkább, mert közben eljutott hozzá a Paris Saint-Germain érdeklődésének is a híre. Egyre inkább úgy tűnik, hogy a párizsi klub nem akar még egy szezonnak nekifutni Christophe Galtier-val, Nagelsmann lehet az egyik opció az utódlásra, hiszen olyan edző, aki szabad a piacon.

Ha nem Nagelsmann, akkor ki? Például a korábbi brazil szövetségi kapitány, a 61 éves Tite, aki szívesen szerződne a klubhoz, ebből a szempontból a 2002-ben világbajnok Luiz Felipe Scolari útját járva? Nem tűnik valószínűnek, hogy ráesne majd a választás.

Már csak azért sem, mert Luís Enrique, a Barcelona és a spanyol válogatott korábbi edzője már Londonban van, tárgyal a Chelsea vezetőivel. Ő is kifejezésre juttatta, hogy szívesen dolgozna a Premier League-ben.

Londoni források szerint most ő az első számú jelölt, Nagelsmann sem veszítette még el az esélyét. Tite önjelölt. Akad még három név a „kalapban”, az egyik Mauricio Pochettinóé, aki a jelek szerint szinte minden nagy klub edzőváltásánál „téma”, de tavaly nyár óta, amióta szakított a PSG-vel, nincs állása. Emlegetik még a portugál Rúben Amorimot, aki a Sporting CP edzője, legutóbb azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy csapatával kiejtette az Arsenalt az Európa-ligából. Sem neki, sem az ugyancsak „hírbe hozott” Oliver Glasnernek, az Eintracht Frankfurt edzőjének nincs reális esélye.

Nyitókép: MTI/EPA/Cabalar