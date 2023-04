Vámosi Péter: a fél mezőny "megőrült" az Ausztrál Nagydíjon

A kétszeres világbajnok Max Verstappen nyerte a Forma-1-es Ausztrál Nagydíjat Lewis Hamilton és Fernando Alonso előtt.

"A melbourne-i verseny nem tűnt annyira egyértelműnek. Például George Russell amíg versenyben volt, rögtön az első rajtnál a sok közül – mert piros zászlóból még akadt néhány – gyönyörűen elment Max Verstappen mellett. Ez annyiban figyelmeztető lehet, hogy nem feltétlenül a Red Bull áll a legjobban a mezőnyben a rajtolás terén" – fejtette ki véleményét az InfoRádióban Vámosi Péter Forma-1-es szakújságíró.

Mindenesetre Verstappen tovább növelte a pontjainak számát, és most úgy fordulhat rá a majdnem négyhetes szünetre, hogy megnyugtató előny van nála és a Red Bullnál.

Sokan azt feltételezik, hogy a Mercedes a kevésbé meleg időben tudta jobban kezelni a gumikat a többieknél, és ezért sikerült jól az időmérő az edzés, illetve a rajt és az azutáni néhány kör George Russellnek és Lewis Hamiltonnak. Ugyanakkor a melegebb versenyhelyszíneken nem nagyon fog labdába rúgni a csapat.

A szakértő ezzel kapcsolatban azt mondta, hogy

több dolog szerencsés együttállása is kellett ahhoz, hogy a Mercedesek "ennyire villogjanak".

Egyrészt ez a pálya meg az eddigiekkel szemben jobban feküdt a konstrukciójuknak. A szakújságíró úgy véli, most "fejvakarásban" lehetnek, mivel eddig temették a saját koncepciójukat az oldaldobozzal és a zero kóddal, ami ezen a pályán jól jött ki. Toto Wolff, a Mercedes csapatának ügyvezető igazgatója azt mondta, annak ellenére, hogy szégyen, mennének a Red Bull ötletei és az oldaldoboz-megoldása után. Vámosi Péter szerint most nagy kérdés, hogy mivel állnak ki legközelebb Azerbajdzsánban, mert most második erő voltak a Red Bull mögött.

"Ugyanakkor az sem biztos, hogy ez mindig így lesz, mert Fernando Alonsoval különösen erős az Aston Martin, ami egy Mercedes-Red Bull keverék. A Ferrarit még nem kell temetni, de egyelőre borzasztóan benézték az év elejét. Sajnos – Mattia Binotto ide vagy oda – kiderült, hogy nem a csapatvezetővel volt itt a legnagyobb probléma, van épp elég megoldandó gond a Ferrarinál. Szerintem fejben Charles Leclerc szétesett" – mondta az újságíró.

Vámos Péter szerint

a Red Bull szinte foghatatlan, és utána alakulhat ki egy hármas mezőny a Ferrari, az Aston Martin és a Mercedes valamilyen sorrendjével.

Három versenymegszakítás is volt a tegnap reggeli futamon. Tulajdonképpen ez példátlannak mondható, bár 2021-ben is már ízlelgethettük, hogy milyen az, amikor majdnem minden futamon van valamiért versenymegszakítás. Ezzel kapcsolatban a szakértő iróniával megjegyezte: "amióta a Liberty Media átvette a vezetést, azóta egyre inkább próbálnak amerikaiasodni, szinte már Nascar-hangulat volt, de ennyire nem kellene. Azt is megláthattuk, hogy milyen hozzáállással indulnak a versenyzők. Világosan kiderült, hogy a fél mezőny úgymond megőrült és ereszd el a hajamat van, úgyis négy hét múlva lesz a következő futam."

Mindenki az egyéni presztízsért és a csapatért is hajt. "Ki gondolta volna akár három körrel a vége előtt, hogy a McLaren akár ennyi pontot szerez? Elképesztően sokan, például főleg az Alpine párosa, mintegy megőrültek, és sikerrel kirakták egymást.

Ilyen helyzetet nem teremthet meg az FIA, még akkor sem, ha ezt valós szándék szinten azért teszik, hogy a nézőknek minél jobb legyen,"

hogy a versenypályán dőljön el minden. Ehhez képest a legvégén "gyönyörűen bekocogtak egymás mögött", és az volt a legnagyobb izgalom, hogy Carlos Sainzhoz képest ki hol helyezkedik el plusz-mínusz öt másodpercen belül – mondta Vámosi Péter.

Nyitókép: MTI/EPA/AAP/James Ross