Ádám Martin jókor „hegyezte a fejét”

Bolla Bendegúz: „Mélységi beindulásokra alapoztunk, ez helyenként be is vált, de még meglátjuk, hogy mi lesz a taktika hétfőn. Nagyon boldog voltam, majd nagyon csalódott a meg nem adott gólom miatt. Sokat dolgoztam, már azért is, hogy a kezdőben legyek. Végül az a lényeg, hogy nyertünk, fontos ez a bolgárok elleni találkozó előtt.”

Ádám Martin, a gólszerző: „Nagyon vártam már ezt a gólt, sokat dolgoztam érte. Kalmár Zsoltnak jó kis lövése volt, éreztem, hogy hegyeznem kell a fejemet. Éreztem, hogy nem les, kérdezték a többiek, hogy les volt-e, mondtam, hogy nem. Jó mérkőzés volt, de nem volt tökéletes a játékunk. Ezen még dolgoznunk kell.”

Kalmár Zsolt: „Már nagyon érett a gól, hiszen sok helyzetünk volt. Gyakoroltuk ezt a figurát, örülök, hogy ezzel nyertünk. A játékunk működött, de több labdát kell szereznünk az ellenfél térfelén.”

Marco Rossi szövetségi kapitány: „Voltak jó kezdeményezéseink, de túl sok ki nem kényszertett hibát követtünk el. Próbáltak a védelmünk mögé ívelni és megszerezni a lepattanókat. Erre figyelnünk kell, ami leginkább koncentráció kérdése.”

Nyitókép: Mónus Márton