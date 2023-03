Minden bizonytalan a női NBA küszöbén álló magyar játékos körül

A 23 éves játékos hétfőn az M1 televízióban elmondta, még nem beszélt csatlakozásáról Székely Norbert szövetségi kapitánnyal, akinek az irányításával a nemzeti csapat kijutott a júniusi Európa-bajnokságra, és Szlovéniában vívja majd a meccseit.

"Nem beszéltünk még a meghívásomról, vagy hogy mikor kezdődik a felkészülés. A nyári WNBA-idényről sem tudtunk még egyeztetni, mivel

még az sem biztos, hogy ledraftolnak, szóval sok még a kérdőjel a nyaram és a jövőm körül.

Ezzel együtt szeretném magamon látni a válogatott mezt, és anyukám nyomdokaiba lépni" - utalt édesanyjára, a 125-szörös válogatott Balázs Hajnalkára, aki Európa-bajnoki bronzérmet nyert 1991-ben.

A 23 éves center kifejtette, arról sincs még információja, hogy a WNBA-csapatok hogy engedik el az európai játékosaikat a tornákra, merthogy a kettő nem működik együtt, úgyhogy erről áprilisban fog többet tudni, amikor véget ér az utolsó egyetemi szezonja.

Jelenlegi helyzetéről Juhász Dorka elmesélte, hogy nemrég megnyerték a Big East nevű konfereciadöntőt, így szerepelhetnek a 64 csapatos rájátszásban, ahol öt győzelemmel lehet bejutni a texasi végjátékba.

"Tavaly a csuklótörésem miatt nem lehettem ott az elvesztett döntőben, de idén is be akarunk kerülni az áprilisi Final Fourba, és meg is akarjuk nyerni" - közölte.

A 191 centis játékos saját bevallása szerint még nem gondol a nyaranta működő WNBA amatőrbörzéjére (draft), de megtiszteltetésnek tekinti, hogy felfért az előzetes listára.

"Az a célom, hogy

nyaranta a WNBA-ben, az idény többi részében pedig Európában kosarazzak.

Új élet kezdődik hamarosan, amit nagyon várok, amúgy bárhol tudok játszani, nyitott vagyok mindenre, és sokat segíthetnek a légióséletben az eddigi tapasztalataim" - tette hozzá.

Nyitókép: Augustas Cetkauskas/Getty Images