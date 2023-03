Zalánki Gergő: meg kell gyógyulnia a hátfájdalmamnak, hogy újra a régi legyek

"Ez a gerincben egy ideggyulladás, fájdalom van a hátamban. Emiatt inkább úgy voltunk vele, hogy ezt valahogy először meg kellett gyógyítani, aztán ha jobban leszek, akkor vasárnap én is kimegyek, és még az utolsó két meccsre becsatlakozom" – mondta el az InfoRádiónak Zalánki Gergő, a Pro Recco olimpiai bronzérmes vízilabdázója.

A sportoló szerint ez már "egy régebbi történet", már két hete fáj a mindennapokban is. Eddig a vízben érezte a fájdalmat egyes mozdulatoknál, de akkor úgy volt vele, hogy ettől függetlenül a Pro Recco-s meccseket megcsinálja, és nem volt olyan vészes.

Az utóbbi napokban érezte, hogy valamit tenni kell ellene.

Ha lehajolt, vagy megfájdult a nyaka, érezte, hogy ez egy idegbecsípődés, gyulladás miatt van, amit átsugárzik a nyakára. "Jó lenne ebből kigyógyulni" – állapította meg.

Zalánki Gergő azt mondta, szombaton még Savonában játszott a Reccoval, vasárnap hajnalban ért haza. Emiatt csak most tudott csatlakozni, úgyhogy még nem igazán tudott edzeni. "Itt is, ott is fáj most már, úgyhogy ez egy kicsit kellemetlen lehet. Ez egy sportolónak elég gyakori, hogy fáj valamije, ami kihat akár az életére és a mindennapokra. Nekem is volt már jó párszor ilyen, úgyhogy gondolom pár nap vagy pár hét, aztán újra a régi lesz" – mondta Zalánki Gergő.

