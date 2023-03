Valter Attila 5. lett az egyik legnehezebb egynaposon - videó

Valter Attila ötödik helyen ért célba a Strade Bianche országúti kerékpáros versenyen, melyen Tom Pidcock (nyitóképünkön) diadalmaskodott.

A Siena környéki utakon 11 fehér murvás szektort - összesen 63 kilométer hosszúsággal - tartalmazó 184 kilométeres toszkánai viadalon két magyar volt a mezőnyben: Fetter Erik (EOLO-Kometa) egymást követő harmadik évben indult az egyik legnehezebb egynaposon, amelyen Valter Attilát (Jumbo-Visma) tavalyi negyedik helye és kiváló évkezdete után az esélyesek közé sorolták.

Fetter hosszú ideig próbált felugrani a nap háromfős szökésére, de nem járt sikerrel, így befogta őt, majd később a szökevényeket is a mezőny. Később a Jumbo-Visma társkapitányaként indult Valter - aki az előtte történt bukás miatt egy alkalommal kénytelen volt a fűre gurulni - akciók sorát indította az élcsoportból. A bolyból 51 kilométerrel a cél előtt indult meg a hegyikerékpárban két éve olimpiai, cyclocrossban (terepkerékpár) tavaly világbajnok brit Pidcock, aki a hátralevő táv jelentős részét egyedül tette meg és végül húsz másodperc különbséggel diadalmaskodott.

A sienai főtérre vezető emelkedőn szétszakadt kissé az üldözőcsoport, a második helyet a francia Valentin Madouas, míg a harmadikat a 2018-as győztes, Valter belga csapattársa, Tiesj Benoot szerezte meg. A magyar bajnok kiváló teljesítményt nyújtva ötödik lett. Valter Attila: jobb kommunikáció kellett volna "A dobogó volt a célunk, és az meg is volt, de nyilván keserédes így a végén, mert nyerhettünk is volna" - mondta a közmédia megkeresésére a 24 esztendős Valter. A versenyt jónak értékelte, de hangsúlyozta, hogy a Jumbo-Visma nem az a csapat, amely egy harmadik és egy ötödik hellyel száz százalékig elégedett lehet. Elárulta, az volt az előzetes taktika, hogy felváltva támadjanak, ugyanakkor jobban kellett volna kommunikálniuk csapattársával, és nagyobb együttműködésre lett volna szükség az üldözősorban is, miután volt, hogy kilenc másodpercre csökkentették lemaradásukat Pidcock mögött, így a brit nem csak erőből nyert. "Az egyik legerősebb volt, egyértelműen meg is érdemli a győzelmet, ugyanakkor már láttuk, nagyon közel volt, onnantól egy sprint és utolérjük" - idézte fel, bevallva: talán saját magának is, csapattársának is kicsit jobb taktikát kellett volna választania. "Óriási öröm, hogy bebizonyítottam, a tavalyi negyedik hely nem egy véletlen volt. Szeretném ezt a versenyt egyszer megnyerni, úgy érzem, meg is nyerhetem, és ma is egyértelműen a legerősebbek között voltam" - tekintett előre. Kitért arra is: más úgy versenyezni, hogy jobban figyeltek rá, a csapat is többet várt el tőle, míg egy éve az esélytelenek nyugalmával más szituációból támadhatott a végén.

A női versenyben - amelynek hajrájához közeledve egy megriadt, elszabadult ló zavarta meg az élmezőnyt - az SD Worx kettős győzelmet aratott: a holland Demi Vollering és a címvédő belga Lotte Kopecky kiváló csapattaktika nyomán hatszáz méterrel a cél előtt érte utol a 40 kilométert szökésben töltő amerikai Kristen Faulknert, hogy aztán egymás között döntsék el az elsőség kérdését. A győzelmet kis különbséggel Vollering szerezte meg.

A befutó:

Eredmények, Strade Bianche

férfiak (184 km):

1. Thomas Pidcock (brit, Ineos Grenadiers) 4:31:41 óra

2. Valentin Madouas (francia, Groupama-FDJ) 20 másodperc hátrány

3. Tiesj Benoot (belga, Jumbo-Visma) 22 mp h.

...5. VALTER ATTILA (Jumbo-Visma) 23 mp h.

...75. Fetter Erik (EOLO-Kometa) 9:26 perc hátrány

nők (136 km):

1. Demi Vollering (holland, SD Worx) 3:50:35 óra

2. Lotte Kopecky (belga, SD Worx) azonos idővel

3. Kristen Faulkner (amerikai, Jayco AlUla) 18 másodperc hátrány

Nyitókép: Twitter/Strade Bianche