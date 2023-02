A FIFA pénteken szűkítette le a 11-es listát háromfősre a világszervezet honlapjára beküldött szurkolói szavazatok alapján. A folytatásban egy szakmai testület dönt a győztesről.

A Tottenhamben légióskodó Richarlison a katari világbajnokságon a szerbek elleni, akrobatikus mozdulattal, félfordulattal elért góljával került a top 3-ba.

Az Olympique Marseille-t erősítő Payet a görög PAOK ellen lőtt elképesztő kapásgólt 25 méterről a Konferencia-ligában.

11. Dimitri Payet's goal against PAOK



Dimitri Payet's thunderous edge of the box strike for Marseille needs no introduction and one of the very finest you see all yearpic.twitter.com/Nty9klOprR — Olt Sports (@oltsport_) January 13, 2023