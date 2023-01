Székely Mártonék vastapssal fogadták a svéd játékosokat a göteborgi pályaudvaron

A kapus kiemelte annak jelentőségét, hogy az utolsó középdöntős meccsüket csak hétfőn lejátszó dánoknál eggyel több napot pihenhetnek a negyeddöntő előtt. 300 kilométeres vonatozás várt a középdöntő után a magyar csapatra, a svéd válogatottal együtt utaztak.

„Nagyon örülünk, hiszen az, hogy itt lehetünk Stockholmban, azt jelenti, hogy a legjobb nyolc csapatban találtuk magunkat a világbajnokságon, és

ez hatalmas szenzáció, hatalmas bravúr a csapatnak és a magyar kézilabdázásnak.

A magunk és a szövetség álma is teljesült azzal, hogy itt lehetünk. Nem várt eredmény” – mondta Székely Márton.

A magyar csapat négy győzelem és két vereség után jutott el ide, de az is kellett a sikerhez, hogy a svédek az utolsó középdöntős körben legyőzzék Portugáliát a számukra már tét nélküli meccsen.

„Tudtuk, hogy a svédek elsősorban valószínűleg saját magukért fognak játszani, hiszen a hazai göteborgi közönség végig nagyszerűen támogatta őket, úgy gondoltuk, nem fogják félvállról venni ezt a mérkőzést. Nem is tettek így, szerettek volna jól játszani, akik eddig keveset játszottak, azok is szerettek volna formába lendülni. Szerencsére győztesen hagyták el a pályát. Mi is örülhetünk, hiszen így mi utazhatunk velük. Megköszöntük nekik, első körben az első találkozásunkkor a vonatállomáson vastapssal megtapsoltuk őket. Láthatóan

nagyon jólesett nekik, mert mindenkinek hatalmas széles mosoly kerekedett az arcára”

– mondta a kapus. Hozzátette, nagyon büszke a magyar csapatra, és azt is, hogy azért maguknak is köszönhetik a továbbjutást.

Kedden a reggeli után videomeetinget tartottak a játékosoknak, a kapusok megkapták a dánok lövőrepertoárjáról szóló összevágott anyagot, és már edzettek is egyet a meccs helyszínén.

„Egy nagyon szép futballstadiont rendeztek át kézilabdára alkalmas pályává fényekkel és mobillelátókkal, így, ha minden igaz, 22 ezer ember előtt léphetünk majd pályára szerdán. Megpróbálunk felkészülni mind támadásban, mind védekezésben a dánok elleni taktikára, és szeretnénk megfelelni a saját elvárásainak” – mondta.

A cél az, hogy minél tovább tartsák ellenfelükkel a lépést, mert ha kibillenteni talán nem is, de

idegegessé teheti őket, ha egy náluk gyöngébben jegyzett csapat ellen döcögősen kezdenek.

Székely Márton szavai szerint ha így lesz, abból még valami szép eredmény is kijöhet.

(Nyitóképünkön Jose Maria Chema Rodriguez Vaquero szövetségi kapitány (j) Mikler Roland (b) és Székely Márton kapusokkal beszélget a magyar férfi kézilabda-válogatott edzésén egy nappal az olimpiai kvalifikációs világbajnokság negyeddöntője előtt a stockholmi Tele2 Arénában 2023. január 24-én.)

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás