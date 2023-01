Szatmári András: Szilágyi Áront szinte lehetetlen helyettesíteni

"Áron presztízsét és vívótudását ismerve nem lehet őt egy az egyben helyettesíteni. Nem is erre készülünk, hanem arra, hogy vele együtt küzdhetünk meg az olimpiai szereplésért. Amikor mégis nélküle kell kiállnunk, az nekem is jóval nagyobb terhet jelent, de ilyenkor is megpróbáljuk a lehető legtöbbet kihozni az adott versenyből" - fejtette ki Szatmári András.

Az MTK egyéni vb-győztese nem titkolta, hogy komoly lökést adott neki az elmúlt időszak vegyes egyéni teljesítménye után az évnyitó tuniszi GP-n szerzett bronzérme.

"Az előző néhány hónap egyéni eredményei nem sikerültek túl fényesen, az országos bajnoki döntőt pedig meggyőző előnyből veszítettem el Gémesi Csanáddal szemben, ezt pedig nem volt könnyű feldolgozni. A legjobban annak örültem, hogy Tunéziában sikerült ismét jól vívnom, emellett az is fontos, hogy megerősítettem helyem a világranglistán a legjobb 16 között. A 10-be kerülés a célom ezek után, a legfontosabbak pedig a nyári kiemelt versenyek a csapat szempontjából is" - tette hozzá.

Szatmári András ezekben a napokban Telkiben edzőtáborozik, szerinte ez az időszak jól megalapozhatja a varsói Világkupával induló sorozatot. A kvalifikációs időszak előtt Padovában és Budapesten is rendeznek még versenyt, majd a szöuli Grand Prix-n már Párizsért is küzdhet az egyéni mezőny. A dél-koreai helyszínt leszámítva a következő hónapokban sem kell messzire utazni: a májusi madrid Vk után az Európa-bajnokságot júniusban Krakkóban, a vb-t júliusban Milánóban rendezik majd.

Az interjú a Vívópercek január 23-i adásában hangzott el, és ide kattintva teljes egészében elérhető.

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor