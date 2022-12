Szilágyi Áron visszatér a pástra, szombaton Orleans-ban kezd

Szilágyi Áron háromszoros olimpiai bajnok és világbajnok kardozó legutóbb úgy nyilatkozott az Inforádióban, hogy még újabb hat-nyolc évig a csúcson maradna. Az Egyiptomban megnyert egyéni világbajnoki aranyérem után is maradt még olyan értékes cím, amelyet nem nyert meg, sőt Párizson túl is gondolkodik. A versenyző idén már hozott haza aranyérmet Grand Prix-versenyről is.

"Áron pár héttel tovább tartotta a pihenőjét tavaly, amire szüksége volt. Az olimpia után úgy érezte, nagyobb szünetre van szüksége ahhoz, hogy szellemileg felfrissüljön és úgy tudjon visszaállni a pástra, hogy újra megtegyen mindent, és tusra éhesen teljes fókuszáltságban legyen" – mondta a versenyzőről az InfoRádiónak Boczkó Gábor, a magyar vívóválogatott szövetségi kapitánya.

A pihenő jól megmutatkozott, hiszen a magyar bajnokságot megnyerte, majd világkupát is nyert. Most Grand Prix-val kezd a pihenő után. Boczkó Gábor azt feltételezi, hogy Szilágyi Áron "nincs kirobbanó formában", hiszen most is hosszabb pihenővel készült erre a szezonra. Ez amiatt is fontos, mert a mostani szezon egy héttel hosszabb az előzőnél. "Természetesen, aki elindul a világkupán, az maximális felkészültséggel teszi, de

az elvárások inkább az április 1-jétől kezdődő kvalifikációtól lesznek jelentősek"

– mondta a szövetségi kapitány.

Addig eltelik 3-4-5 hónap, és a világbajnokság is július utolsó hetében lesz. "Ez még nagyon sok idő arra, hogy kihegyezze magát ezekre a versenyekre" – tette hozzá Boczkó Gábor.

Az orleans-i kard Grand Prix férfi selejtező napján a kiemelt Szilágyi Áron és Szatmári András mellé Rabb Krisztián, Iliász Nikolász, Gémesi Csanád, Decsi Tamás és Péch Miklós is bejutott a 64-es főtáblára, így összesen hét magyarért szurkolhatunk szombaton – írja a hunfencing.

Nyitókép: Facebook/Szilágyi Áron