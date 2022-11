Sós Csaba és az aranyérmek: kevesebb uszoda legyen nyitva, de ne 25 fokos vízzel

Utóbbi viadallal kapcsolatban rámutatott: a legfontosabb, hogy megrendezik. Nyilván nem volt mindenkinek lehetősége ugyanúgy felkészülni, voltak uszodabezárások, máshol is összébb kellett húzódni, korlátozták a nyitva tartást is – de tudomásul kell vennie mindenkinek, hogy ez most a helyzet – fejtette ki Sós Csaba, a magyar úszóválogatott szövetségi kapitánya.

Mint ismert, Kós Hubert az elmúlt hetekben versenyzett a tengerentúlon is. Teljesítette a világkupasorozatot, volt, hogy csúcsot javított, illetve nagyon sok számban indult. A programjával kapcsolatban (amit a családja finanszírozott) Sós Csaba elmondta: az úszónak úgy hiányoznak ezek a rövidpályás viadalok, és egyáltalán a sok nemzetközi szintű verseny, mint egy falat kenyér. Emiatt is üdvözölték azt, hogy az Egyesült Államokban fogja folytatni a felkészülését. Az aranyérmes Kós Hubert a férfi 200 méteres vegyesúszás döntőjének eredményhirdetésén a római vizes Európa-bajnokságon a Stadio Del Nuotóban 2022. augusztus 17-én. MTI/Czeglédi Zsolt

"Az eredményekből ugyanakkor messzemenő következtetést nem szabad levonni, hiszen vannak olyanok is, akik rövidpályán csillognak-villognak, de nagypályán nem látni őket a döntőben. Ugyanakkor az 50 méteres medencében a legjobbak közé tartozók közül is sokan részt vesznek ilyen megmérettetéseken. Ebben az életkorban a verseny is a felkészülés része, alapvetően szükség van rá – és vannak, akiknek különösen, ezek közé tartozik Kós Hubert is" – fejtette ki a szövetségi kapitány.

A rövidpályás országos bajnokságon induló Milák Kristóffal kapcsolatban Sós Csaba elmondta: mivel idén úszott világcsúcsot, nyert Eb-t, vb-t, mindenki az ezzel kapcsolatos örömmel volt eltelve.

"Az értők ugyanakkor láthatták, hogy

egy minőségileg más rajtot csinál, ha ezt tudta volna Tokióban, akkor 100 pillangón már világcsúccsal nyert volna.

Ő tehát jelentőset lépett előre, és nagyon tudatosan gyakorolja fordulókat, amit csak versenyen lehet. Vele kapcsolatban ugyanakkor a legfontosabb hír mégiscsak az, hogy pár héttel ezelőtt a medencés hosszútávúszó bajnokságon 1500 gyorson egyéni csúcsot úszott. Ez utal arra, hogy a felkészülése rendben halad" – jegyezte meg. A győztes román David Popovici (b) és a második helyezett Milák Kristóf a férfi 100 méteres gyorsúszás döntője után a római vizes Európa-bajnokságon a Stadio Del Nuotóban 2022. augusztus 13-án. MTI/Czeglédi Zsolt

Az elmúlt hetekben volt szó arról, hogy bizonyos uszodákban akár időszakosan, akár hosszabb távon csökkenteni kellett a vízhőmérsékletet. Élettanilag az ideális az úszók számára a 27 Celsius-fok, és már egy 1-2 fokos csökkenés meglátszik a teljesítményben, a terhelhetőségben. Ennek magyarázataként Sós Csaba kifejtette: egyrészt a víznek roppant nagy a hőkötő kapacitása, tehát amíg mondjuk a levegőnél 1 fokos különbséget nem nagyon érezni, addig a vízhőfok esetén nagyon jelentős a különbség. Másrészt nem véletlenül alakult ki a 26-27 fok közti vízhőmérséklet – a világversenyeken is így fűtik a medencéket –, mert ebben lehet egészségkárosodás, megbetegedés nélkül, tartósan terhelni a versenyzőket.

"Egy kívülálló számára talán szokatlannak tűnhet az, hogy most egy Celsius-fok miatt veri az ember a tamtamot. Nekünk viszont el kell mondanunk, hogy azoknak, akik 4-5-6 órákat edzenek egy nap a vízben, épp ez a választóvonal, és ez az egy fok nagyon nem mintegy.

25 fokban nem kivitelezhető magas szinten végig az az edzésmennyiség, amit muszáj teljesíteniük. Ezért inkább azt mondjuk, hogy

kevesebb uszoda legyen nyitva, de az viszont legyen megfelelő hőfokú,

mert akkor lehet edzeni" – szögezte le Sós Csaba.

További érdekességek csütörtökön este fél 8 után Vegyesúszás című magazinban az InfoRádióban.

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt