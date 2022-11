Hosszú Katinka eltűnt, Sós Csaba is keresi

Tavaly már hallani lehetett arról az uszodákban, hogy Hosszú Katinka felhagy a versenyzéssel. Akkor a szövetségi kapitány, Sós Csaba úgy nyilatkozott, hallott a pletykákról, de meggyőződése, hogy a háromszoros olimpiai bajnok úszónő folytatja az úszást, tréningezni fog, mert fel akar készülni a versenyekre, hiszen még nem lőtte el minden töltényét.

Most azonban ismét elindulta a találgatás, hol lehet Hosszú Katinka, hová tűnt az uszodából, miért nem posztol a közösségi oldalain, folytatja-e egyáltalán az úszást?

„Már korábban is többször elmondtam, hogy az elkövetkezendő hónapok minden úszónknak vízválasztók lesznek – nyilatkozta Sós Csaba a Bors megkeresésére. – Elég régen vagyok a szakmában, ezért bátran kijelenthetem, egyetlen versenyző – még ha olyan nagy klasszis is, mint Katinka – sem adhat hónapnyi előnyöket az ellenfeleknek. Most úgy vélem, hogy Hosszú Katinka életében egyre inkább más, nem az úszáshoz tartozó dolgok válnak fontossá. Férjhez ment, boldog, kinyílt a világ előtte, már nem csak az uszodát látja.”

Az úszókapitány szerint benne van a pakliban, hogy Hosszú Katinka végleg kiszáll a „buliból”, de a döntés a bajnoknő kezében, vagy inkább a fejében van. Hozzátette:

ő maga is furcsállja az „eltűnését”, valóban nem tud róla semmit.

„Fukuokáig még nyolc-kilenc hónap van, Katinka akár még ott lehet(ne) Japánban a világbajnokságon. Ehhez azonban tréningezni kell, úgy ahogyan a többiek teszik” – fogalmazott.

A bulvárlap információi szerint a szövetség elnöke, Wladár Sándor és a háromszoros olimpiai bajnok rövidesen találkoznak. A hírek szerint egy kellemes ebéd vagy vacsora közben beszélik meg, hogy mit hoz(hat) a jövő Hosszú Katinka és a magyar úszósport számára.

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás