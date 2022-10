Új doppingbotrány: világsztár teniszező bukott meg

A korábbi világelső Simona Halep, aki a legfrissebb világranglistán is a kilencedik helyet foglalja el, az amerikai nyílt bajnokságon a roxadustat nevű tiltott szerrel bukott meg – írja a BBC. A roxadustat fokozza az eritropoetin endogén termelését, serkenti a hemoglobin és a vörösvértestek termelődését, ezért vérszegénység ellen használják.

A 31 éves játékos a hírre azonnal reagált, a doppingesetet élete legnagyobb megrázkódtatásaként írta le. "Ma az életem legkeményebb meccse kezdődik: harc az igazságért" – írta Twitter-oldalán.

"Hosszú pályafutásom alatt a csalás gondolata sem fordult meg a fejemben, mert szöges ellentétben áll azokkal az elvekkel, amelyek mentén engem neveltek" – írta még, és úgy vélekedett, hogy tisztességtelen helyzetbe keveredett.

Halep, aki 2018-ban megnyerte a Roland Garrost, majd egy évre rá Wimbledont is, azt állítja, csak egészen kis mennyiségű tiltott szert mutattak ki a szervezetében, és jelezte, a végsőkig harcolni fog az igazáért.

Halep hosszú idő után az első a tenisz éljátékosai közül, aki doppingügybe keveredett, legutóbb Marija Sarapova akadt fenn az ellenőrzésen, még 2016-ban.

Érdekesség, hogy a román játékos már szeptemberben bejelentette, hogy az orrműtét miatt befejezi az idei szezonját, de így várhatóan legalább kétéves kihagyás vár rá.

Közben az is kiderült, hogy kérte a B mintájának az ellenőrzését is, de az is pozitív eredmény adott. A nemzetközi szövetség egyelőre ideiglenesen függesztette fel a versenyzési jogát.

