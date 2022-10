Hazaért a hidzsáb nélkül mászó iráni sportolónő – videó

Irán szigorú öltözködési szabályait szegte meg a 33 éves sportolónő, amikor hidzsáb nélkül versenyzett - később azonban arról írt az Instagramon, hogy ez nem szándékosan történt így. Sokan azonban úgy vélik, a szöveget nyomás hatására írta. Az országban jelenleg is zajlanak a hidzsábviselés ellen tiltakozó tüntetések – írja a BBC.

Az országban a nőknek nemcsak hajukat kell eltakarniuk ezzel a viselettel, de karjuk és lábaik sem maradhatnak szabadon, laza ruházattal kell fedniük ezeket a testrészeiket. A sportolónőknek akkor is követniük kell a szigorú előírásokat, amikor külföldön versenyeznek.

Hősként köszöntötték

Rekabi szerda hajnalban érkezett vissza Iránban Dél-Koreából, ahol az Ázsia-bajnokságon hidzsáb nélküli mászott. Családja a reptéren várta. A helyszínen készített videók tanúsága szerint százak tapsoltak neki, valamint azt kiabálták: "Elnaz egy hősnő!".

Rekabi az iráni nők elindította tüntetéshullám szimbólumává vált, miután haja eltakarása nélkül versenyzett. Barátai aggódni kezdtek érte az esetet követően, ugyanis nem tudták elérni telefonon. Kedden aztán az Instagramján egy friss bejegyzés jelent meg, amelyben

elnézést kért azért, hogy annyian aggódtak miatta.

"Rossz időzítés miatt váratlanul hívtak a mászófalra, a hajamat takaró ruházat akaratom ellenére jött le a fejemről" – írta. Ezt Teheránba érkezve is megismételte egy rövid interjúban. Azt is hozzátette, feszült a hazatérés miatt. Hogy a reptérről hova távozott, azt nem lehet tudni.

Sebastian Usher, a BBC közel-keleti szerkesztője szerint megjelenése megnyugtathatja azokat, akik féltek letartóztatásától, de sokan lesznek, akiknek ennyi nem elég, A múltban hidzsáb nélkül versenyző sportolókat is hasonló bocsánatkérésre kényszerítették – sokan úgy döntöttek, nem térnek vissza Iránba. Rekabitól a BBC Persia szerint elkobozták útlevelét és telefonját is a versenyt követően, és két nappal hamarabb is kellett hazatérnie a tervezettnél.

Egy nő halála miatt indult tüntetéshullám

A Nemzetközi Sportmászó Szövetség (IFSC) közölte, hogy kapcsolatban állt vele és az iráni hegymászó szövetséggel,

és megpróbálja kideríteni, mi történt valójában.

"Fontos hangsúlyozni, hogy a sportolók biztonsága a legfontosabb számunkra, és támogatunk minden olyan erőfeszítést, amely közösségünk egy értékes tagjának biztonságát szolgálja ebben a helyzetben. Az IFSC teljes mértékben támogatja a sportolók jogait, döntéseiket és a szabad véleménynyilvánítást" - tette hozzá a szervezet.

Szeptemberben azt követően indultak tömegtüntetések Iránban, hogy Mahsa Amini, egy 22 éves iráni nő meghalt azt követően, hogy az erkölcsrendőrök letartóztatták túl lazán viselt hidzsábja miatt. Az emberek szerint halálra verték, a rendőrök azt állítják, szívrohamot kapott.

Nyitókép: Youtube