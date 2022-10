Guzmics Richárd: itt a vége

Guzmics Richárd a sportal.blikk.hu-nak nyilatkozva elmondta, visszavonulása tulajdonképpen június harmincadikán lett hivatalos, akkor járt le ugyanis a szerződése a Haladásnál. Azt pedig már az idény közben eldöntötte, hogy nem folytatja tovább. „Azért igazoltam Szombathelyre, hogy itt foglaljam keretbe a pályafutásomat, ez sikerült” – fogalmazott.

Döntése hátterében, mint mondta, szerepet játszott a kora: „kezdtem kiöregedni és a testem is jelezte, hogy már nem vagyok olyan állapotban, mint korábban”. Hozzátette: amikor a Mezőkövesd játékosa volt, egy rutinnak számító porcműtétet kellett végrehajtani a térdén, ám az orvos hibázott, és elfertőződött. Elméletben hat hét után játszania kellett volna, de csak szenvedett, mert a térde bedagadt és bevizesedett.

A rehabilitációt sem tudta elvégzeni, ezért több orvossal is konzultált. Szóban elmondták, hogy a kolléga hibázott, de írásba egyik sem adta – jegyezte meg. Ezt követően újabb operációra szorult, hogy ismét járni tudjon, az előző idényben pedig már edzenie és játszania is nehéz volt, de „összeszorított fogakkal csinálta, amíg bírta”.

A hátvéd megerősítette,

a márciusi, Haladás–Budafok találkozó volt az utolsó profi meccse.

Mások mellett arról is beszélt Guzmics Richárd, hogy mihez kezd majd a civil életben. Egyfelől készül az apaságra, a párjával ugyanis december végére, január elejére várják az első gyermeküket. Másfelől korábban elkezdte már a tanulmányait, „a B-licenc már megvan”, és idővel szeretné megszerezni az A-licencet is. Vagyis az edzősködés mellett a játékosügynöki szerepkör is vonzza. „A légiós évek alatt elég szerteágazó kapcsolatrendszert építettem ki, szívesen segítenék a fiatal játékosoknak a karrierjük egyengetésében” – fogalmazott megismételve: egyelőre a tanulás áll a középpontban.

Az interjúban szó esik még a klubkarrierjéről, a Románia elleni hibáról, valamint az Európa-bajnokság felejthetetlen pillanatairól is.

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor