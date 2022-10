Nagyon súlyos Gulácsi Péter sérülése

Ahogy arról az Infostarton is beszámoltunk Gulácsi Péter a Celtic elleni mérkőzés 13. percében egy passz után kapott a lábához. A magyar válogatott labdarúgó térde bicsaklott meg, le kellett cserélni, hordágyon vitték le a pályáról. (Csapata 3-1-re nyert a Celtic ellen.)

Mára kiderült, hogy a 31 éves kapus jobb térdében elszakadt az elülső keresztszalagja - írja az nso.hu a az RB Leipzig Twitter csatornájára hivatkozva.

Péter Gulácsi hat sich im Spiel gegen Celtic Glasgow schwer am Knie verletzt. Unser Kapitän zog sich in der 10. Minute ohne Fremdeinwirkung einen Riss des vorderen rechten Kreuzbandes zu und wird längere Zeit ausfallen.



In den kommenden Tagen folgen weitere Untersuchungen. pic.twitter.com/JidKY0TYAZ — RB Leipzig (@RBLeipzig) October 5, 2022