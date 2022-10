Megrendítő üzeneteket kapott horrorsérülése után Gulácsi Péter

Az RB Lepizig begyűjtötte a három pontot a skót Celtic Glasgow ellen a labdarúgó Bajnokok Ligája csoportkörének harmadik fordulójában. Az otthoni győzelmet azonban beárnyékolta Gulácsi Péter súlyos sérülése. A magyar válogatott kapus a mérkőzés tizedik percében súlyos sérülést szenvedett, és nem sokkal később hordágyon hagyta el a pályát.

Az orvosi vizsgálatok ugyan még nem fejeződtek be, de az már bizonyos, hogy az RB Leipzig magyar csapatkapitányának jobb térdében az elülső keresztszalag szakadt el. A kiváló kapuvédőre hosszú, 8-10 hónapos kihagyás vár.

Az n-tv hírtelevízió tudósítása szerint a történtek után nem is a győzelem, hanem Gulácsi sérülése volt a fő téma. A csapat trénere, Marco Rose kezdetben még abban reménykedett, hogy a csapatkapitány csupán néhány napra esik ki, de nem sokkal később már nyilvánvalóvá vált az egyik legrosszabb forgatókönyv, azaz a keresztszalag-szakadás.

A játékostársak sorra fejezték ki jókívánságaikat.

"Biztos vagyok abban, hogy legyőzöd a nehézségeket, és még erősebben térsz vissza" – fogalmazott a Twitteren az együttes támadója, Dani Olmo.

"Gyógyulj meg mielőbb, Kapitány! Valamennyien veled vagyunk" – üzente a spanyol labdarúgó, aki szintén szalagsérülés miatt hosszabb ideig volt harcképtelen.

I’m sure you will overcome this situation and come back stronger than ever. Get well soon, Captain!

We are all with you ❤️ https://t.co/HE1VlHMDBk — Dani Olmo (@daniolmo7) October 5, 2022