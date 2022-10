Új szakasz kezdődhet a Ronaldo-sagában

Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro 1985. február 5-én született, tehát a lehetséges átigazolása utáni hónapban már 38 éves lesz. Elképesztő fizikai állapotban van szemre, de azért kérdéses, mennyi van még a pályafutásából. Kérdéses, neki milyen céljai és ambíciói vannak. Azok változtak-e a nyár óta, amikor mindenképpen szeretett volna a Bajnokok Ligájában szereplő klubhoz kerülni.

Mint ismert, a nyáron szeretett volna klubot váltani, bejelentette a Manchester Unitednek távozási szándékát. A klub azonban nem engedte el, illetve – legyünk őszinték –, nem akadt olyan kérő, amelyik akár kölcsönbe vette volna, átvállalva horribilis fizetését.

Akkoriban Erik ten Hag azt mondta, hogy szüksége van Ronaldóra, számít rá – igaz, azt soha nem emlegette, hogy kezdő játékosként. A Premier League-beli szereplés aktuális statisztikáját nézve, a nyolcadik forduló után, a helyzet a következő (a Man United csak hét találkozón játszott): Cristiano Ronaldo a Manchester City elleni, szombati történelmi vereség előtt mind a hat találkozón pályára lépett, de jellemzően csak cserejátékosként. A Brentford elleni 4-0-s diadalt végig a gyepen tölthette, de a többi öt meccsből egyen sem játszott többet 37 percnél.

Nem feltétlenül következik a fentiekből, de tény: ezen öt meccsből azokat veszítette el a United, amelyen Cristiano Ronaldo a legtöbbet játszotta. Gólt még nem szerzett az angol élvonal 2022–2023-as idényében. Hazai kupamérkőzést még nem játszott a szezonban, az Európa-ligában viszont játszott 171 percet, a Sheriff Tiraspol szerezte idénybeli egyetlen klubgólját.

Ő erre azt mondhatná: ha kap elég játékpercet szerez gólt. Ám a bajnokságban 207 perc alatt egyet sem tudott. Ennyiben a képlet kicsit megváltozott. Amióta 2018-ban, mondhatni a csúcson, hiszen az esztendő végén, már a Juventus tagjaként, lett a vb-ezüstérmes Luka Modric mögött az Aranylabda-szavazáson, csillaga egyre lejjebb áldozik.

Egy évvel később még harmadik lett a France Football nagy presztízsű ankétján (Lionel Messi és Virgil van Dijk különversenyt vívott az első két helyért), de már akkor kialakult az a vélemény, de bár sok gólt szerez, házi gólkirály, de a csapatának lefojtja a játékát, a többiek nem élnek meg mellette. De a gólszámai még mellette szóltak: a 2018–2019-es idényt 43 meccsen 28 góllal, a következőt 46/37-tel, a 2020–2021-est 44/36-tal zárta. A klubváltás után az előző szezonban, a Manchester United tagjaként 38/24-ig jutott, a szerzett gólszám 2007 óta negatív csúcsot jelentett karrierjében, de ő volt a United házi gólkirálya.

Most 8/1-nél jár, ha a mérkőzésszámokat nézzük, körülbelül az idény ötödénél-hatodánál. Ez még nem a vég (Lionel Messinek is akadt egy rossz szezonja, éppen az előző, PSG, 34/11, most pedig már 12/7-nél tart), de kérdéses, hogy van-e innen visszaút.

A brit (kicsit) bulvárlap, az Express Ten Hag reggeli kijelentése után négy lehetséges állomáshelyet jelölt meg Cristiano Ronaldo számára: Sporting CP, bayern München, Real Madrid, al-Hilal. Igazán reálisnak ezek közül az első és az utolsó tűnik.

Roy Keane, a klub korábbi legendája azt mondta, szerinte Cristiano nem boldog. Ezt vajon miből vette észre?

