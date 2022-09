Nemzeti Vágta: tizenötödször köröznek a Hősök terén

A tizenötödik alkalommal születésnapi ünnepi hangulatot akarunk teremteni – mondta az InfoRádióban Szotyori Nagy Kristóf, a Nemzeti Vágta versenyigazgatója. Az idei rendezvény a 15-ös szám köré épül: az ország lovasiskoláiból 150 kisgyerek fogja körbelovagolni a Hősök tere ovális pályáját piros-fehér zöld színekben. Egy puszta 15-ös produkció lesz, és egy 15 éves kisfiú egy puszta ötösön fog lovagolni. Ezek mind olyan programok, melyet most láthatnak először a nézők a Hősök terén.

A program csúcspontja a Nemzeti Vágta, amire 60 település jutott el idén, a határainkon túli részről, Felvidékről, Székelyföldről, Muravidékről és Vajdaságból is jönnek résztvevők. A Kishuszár Vágtán 10-16 év közötti gyerekek pónilovakon versengenek. A fogatvágtán a "magyar Ben Hur" is megvalósul, ahol kettes fogatokkal, bikákkal hajtanak. Tizenkét ország lovasai jönnek shagya-arab bábolnai lovakkal a nemzetközi futamban, de lesz jótékonysági sztárfutam is.

A rendezvényen lesznek szokásos programok is: a szilvásváradi méneshajtás, a kocsitoló verseny, a szimultán díjugrató verseny, és olyan bemutatók, melyek már részei a huszár hagyományainknak. Ilyen a Nemzeti Honvéd Díszegység, a Honvéd Huszár Díszalegység, a Készenléti Rendőrség bemutatója, de a győri Ördöglovasok, a Kassai Lovasíjászok is ott lesznek.

A versenyigazgató szerint "folyamatos forgószínpadként fog működni" a helyszín.

2023-ban új változtatás is lesz: magyarországi település csak magyar tenyésztésű lóval indulhat a Nemzeti Vágtán.

"Folyamatosan próbáljuk beépíteni a tapasztalatainkat" – mondta. Ötéves kortól lehet a lovaknak rész venni a versenyen, a profi lósportban szerepelő fajták nincsenek a kiírásban. "Ez az utolsó év, hogy még indulhat nem magyar tenyésztésű ló" – jegyezte meg Szotyori Nagy Kristóf.

Nyitókép: MTI/Krizsán Csaba