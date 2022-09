Letaglózó vereséget szenvedett a Ferencváros

A Ferencváros 40-20-ra kikapott a német Bietigheim vendégeként a női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének második fordulójában.

Ez volt az FTC történetének legsúlyosabb veresége a BL-ben, a negatív rekord a 2016 áprilisában játszott Győr elleni meccs volt, amit 40-23-ra veszített el a fővárosi együttes.

Eredmény, csoportkör, 2. forduló, A csoport

SG BBM Bietigheim (német) - FTC-Rail Cargo Hungaria 40-20 (18-9)

lövések/gólok: 49/40, illetve 47/20

gólok hétméteresből: 8/8, illetve 1/1

kiállítások: 2, illetve 8 perc

A vendégek keretéből

Bíró Blanka, Kovacsics Anikó, Szucsánszki Zita, Tomori Zsuzsanna és Dragana Cvijic is hiányzott

az európai szövetség által a forduló rangadójának választott mérkőzésről.

Védekezésben és támadásban is, összeszedettebb, pontosabb játékkal kezdtek a németek, akik tavaly március 31. óta minden meccsüket megnyerték. A találkozó negyedénél már 8-3-ra vezettek, és mivel a ferencvárosi játékosok nehezen kerültek helyzetbe, az előkészítetlen lövéseik pedig sokszor sikertelenek voltak, a különbség tovább nőtt. A két magyar válogatott kapus közül a Bietigheim hálóját védő Szikora Melinda teljesített jobban, így csapata a szünetben nagy meglepetésre már 18-9-es előnyben volt.

A második félidő elején sem változott a játék képe, az Európa-liga-címvédő továbbra is lendületesen kézilabdázott, hatékonyan védekezett, a gyors ellenakcióit rendre könnyű góllal zárta, ezért Elek Gábor vezetőedző már a 43. percben kikérte a harmadik idejét. Szikorát csakhamar le kellett cserélni ujjsérülés miatt, ennek ellenére húszgólosra nőtt a különbség. A német bajnok hatvan percen keresztül ugyanolyan magas színvonalon teljesített, a magyar csapat viszont ezúttal csupán árnyéka volt önmagának.

A házigazdáknál Julia Maidhof kilenc, Karolina Kudlacz-Gloc öt gólt lőtt, a mezőny legjobbjának megválasztott Szikora 53 százalékos hatékonysággal (30/16) védett. A túloldalon Klujber Katrin hat találattal zárt.

A két csapat hetedik egymás elleni tétmérkőzésén négy FTC-siker mellett harmadszor győzött a Bietigheim. A Ferencváros jövő szombaton a francia Brest Bretagne együttesét fogadja Érden.

Az egyik 19, a másik...

A Győri Audi ETO KC házigazdaként 44-25-re legyőzte a török Kastamonu Belediyesi GSK csapatát a női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének második fordulójában, vasárnap.

Eredmény, csoportkör, 2. forduló, B csoport

Győri Audi ETO KC-Kastamonu Belediyesi GSK (török) 44-25 (23-14)

lövések/gólok: 61/44, illetve 50/25

gólok hétméteresből: 3/3, illetve 3/0

kiállítások: 6, illetve 8 perc

A hazaiak keretéből Jelena Despotovic, Kari Brattset és Line Haugsted hiányzott.

A törökök már négy és fél perc után időt kértek, bár akkor még csak 3-1-es hátrányban voltak. Hamarosan Ambros Martín győri vezetőedző is időt kért, mert csapata védekezése nem működött megfelelően, ezt kihasználva a Kastamonu jól tartotta magát. Az ETO az esélyesek nyugalmával kézilabdázott, a vendégek viszont nagyszerűen küzdöttek és a 16. percben egy 5-1-es sorozat végén már ők vezettek 12-11-re.

A döcögős első húsz perc után lendületbe kerültek a győriek, és villámgyorsan elkezdett nőni az előnyük, mivel a játékvezetők két és fél percen belül három kiállítással sújtották a törököket. Az első félidőt egy 12-2-es szériával zárták a hazaiak, majd a szünet után már a tíz gólt is meghaladta a különbség. A vendégek a kapusuk lecserélésével létszámfölényes támadójátékkal próbálkoztak, de az egyik győri ellenakció során a visszafutó hálóőr, Yaren Berfe Göker fejjel a kapufának ütközött, ezért nyakmerevítőt kapott és a mentők hosszú percekig ápolták a pályán, majd azon kívül.

Jó néhány lövést elhibáztak a házigazdák, ám ezúttal ez is belefért, előnyük így is folyamatosan nőtt. A két csapat harmadszor találkozott egymással, a győriek előbb 17, majd 16, most pedig 19 találattal nyertek.

Linn Blohm és Veronica Kristiansen nyolc-nyolc, Faluvégi Dorottya hat, Schatzl Nadine és Stine Oftedal öt-öt góllal járult hozzá a sikerhez. Silje Solberg 40, Sandra Toft 36 százalékos hatékonysággal védett. A túloldalon Katarina Jezic és Azenaide Carlos hét-hét találattal zárt.

A két győzelemmel álló ETO jövő szombaton a francia Metz HB együttesét fogadja, az egy sikerrel és egy vereséggel rendelkező Ferencváros ugyanazon a napon a szintén francia Brest Bretagne-t látja vendégül Érden.

(Nyitóképünkön a győri Linn Blohm a női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének 2. fordulójában játszott Győri Audi ETO KC - Kastamonu Belediyesi GSK mérkőzésen a győri Audi Arénában 2022. szeptember 18-án.)

Nyitókép: Krizsán Csaba