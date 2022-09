Szakértő: Max Verstappent a pályán "Mexikó védelmi minisztere" is segíti

A Ferrari "hazai" versenyén, a Monzában rendezett vasárnapi Forma–1-es Olasz Nagydíjon is a világbajnoki címvédő Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője győzött, ezzel újabb lépést tett második vb-diadala, illetve a címvédés felé.

Vámosi Péter, a Racingline.hu főszerkesztője szerint Max Verstappen akár már a következő, szingapúri versenyen vagy egy alkalommal később, Japánban elnyerheti a címet.

"Helmut Marko – korábbi versenyző, a Red Bull tanácsadója – már most ezt számolgatja, és a csapatsiker is összejöhet már. A verseny annyiban mindenképpen érdekes volt, hogy a végén megint láthattunk egy olyan versenybírói döntést, amire joggal mutogathat Toto Wolff a Mercedesnél, hogy ha most ezt meghozták, miért nem ugyanez történt tavaly a vb-záráskor, akkor ugyanis a tavalyi világbajnok az ő pilótájuk, Lewis Hamilton lett volna" – morfondírozott Vámosi Péter arról, hogy a biztonsági autót nem tudták "idejében" kivinni, és így a verseny a kötelező, lassú tempóban ért véget Max Verstappen győzelmét hozva, míg tavaly "versenyben" dőlt el a végső elsőség sorsa.

Összességében azért úgy látja, Max Verstappen megérdemelte az elsőséget, hisz bármilyen körülmény, alkatrészcsere zavarja a megfelelő rajtpozíció megszerzésében, "egyszerűen nyer".

"Nincs olyan karakterisztikájú pályája az F1-idénynek, amely nagyon kifogna a Red Bullon" – sommázott.

A Ferrarikról szólva elmondta, hogy ha lett is volna esélye a monacói Charles Leclerc-nek a futam egy pontján, hogy meglepje a hollandot, Max Verstappen idén kitűnően védekezik, ráadásul ott van mögötte "Mexikó védelmi minisztere", Sergio Perez a másik autóban.

"Kicsit savanyú, kicsit sárga volt a hazai futam a Ferrarinak, de ezt most le kell nyelni a szurkolóknak. Jövőre teljes erővel visszatérhet a Ferrari, jó az alap, a stratégiai hibákat ki kell javítani, a pilótáknak pedig nem szabad elveszni fejben" – zárta gondolatait.

Nyitókép: MTI/EPA/Stephanie Lecocq